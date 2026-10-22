Nhận định Al-Fateh vs Al Shabab: Hứa hẹn màn đôi công Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Fateh và Al Shabab thường có nhiều bàn thắng. Al Shabab hạng 13, Al-Fateh hạng 16, gặp nhau lúc 21h45 ngày 22/10/2026.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Fateh và Al Shabab thường mang đến nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 21h45 ngày 22/10/2026 trên sân Prince Abdullah bin Jalawi Stadium được kỳ vọng tiếp nối kịch bản ấy. Hai đội cùng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, nên đều cần điểm số để cải thiện vị thế.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Fateh thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Al Shabab. Con số này cho thấy chủ nhà không hề lép vế, còn Al Shabab cũng chưa bao giờ bị loại khỏi cuộc chơi trước đối thủ.

Chỉ một trận trong chuỗi đối đầu này có đội khách giành chiến thắng, nhưng các trận gần đây giữa hai đội vẫn thường sôi động và có nhiều bàn thắng. Đó là lý do trận đấu này được chờ đợi như một màn đôi công hơn là cuộc đấu giằng co thiên về phòng ngự.

Phong độ: Al-Fateh chật vật, Al Shabab chưa ổn định

Al-Fateh đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù vậy, chiến thắng duy nhất ấy là dấu hiệu cho thấy đội vẫn có khả năng bứt lên khi tìm lại được sự tự tin.

Trong khi đó, Al Shabab có chuỗi 4 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đây là phong độ chưa thật ấn tượng, nhưng so với đối thủ thì đội khách ít thất bại hơn và có xu hướng giữ được điểm.

Cuộc đua dưới đáy bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Al Shabab đứng hạng 13 với 8 điểm, còn Al-Fateh ở hạng 16 với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nghĩa là kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai.

Với Al-Fateh, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội vượt qua đối thủ trực tiếp về điểm số. Với Al Shabab, giành trọn 3 điểm sẽ nới rộng khoảng cách với chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Áp lực kết quả khiến cả hai đội khó chơi thận trọng quá mức. Al-Fateh cần phản ứng sau chuỗi thua nhiều trận, nên khả năng cao họ sẽ chủ động tấn công trên sân nhà. Al Shabab với xu hướng hay chia điểm gần đây có thể chọn cách chơi chắc chắn, nhưng vẫn phải mở ra khi bị dồn ép.

Nếu cả hai cùng giữ nhịp độ cao, các tình huống chuyển trạng thái nhanh sẽ quyết định nhiều khoảnh khắc trong trận. Đây cũng là kịch bản quen thuộc trong những lần gặp nhau gần đây.

Nhận định

Al-Fateh có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu khá tốt, nhưng phong độ hiện tại là điểm trừ lớn. Al Shabab ổn định hơn đôi chút, song cũng chưa thể coi là vượt trội. Với bối cảnh hai đội cách nhau chỉ 2 điểm và lịch sử đối đầu nhiều bàn thắng, trận đấu này được kỳ vọng sẽ cởi mở, nhiều pha lên bóng và giàu cảm xúc đến phút cuối.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fateh · 2 thắng 2 hòa Al Shabab · 1 thắng Al Shabab 1 - 1 Al-Fateh Hòa Al-Fateh 2 - 0 Al Shabab AL- Al-Fateh 3 - 1 Al Shabab AL- Al Shabab 2 - 2 Al-Fateh Hòa Al Shabab 3 - 2 Al-Fateh AS

Al-Fateh 5 trận gần nhất B T B B B 10 Trận 1-3-6 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 20 Thủng lưới Al Shabab 5 trận gần nhất H T H B 9 Trận 1-5-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B … 12 Al Riyadh 9 2 3 4 -9 9 B H T H B 13 Al Shabab 9 1 5 3 -2 8 H T H B B 14 Al-Faisaly FC 9 1 4 4 -7 7 H T B H H 15 Al-Fayha 10 1 4 5 -7 7 B B H H B 16 Al-Fateh 10 1 3 6 -11 6 B T B B B 17 Al Taawon 10 0 4 6 -13 4 B H B B B …