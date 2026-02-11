Nhận định Al-Gharafa vs Al-Qadisiyah FC: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 5 điểm. Họ làm khách của Al-Gharafa lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim.

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trước Al-Gharafa là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Al-Qadisiyah FC xếp hạng 7 với 5 điểm, trong khi Al-Gharafa đứng thứ 15 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai tình thế khác nhau. Với vị trí thứ 7 và 5 điểm, Al-Qadisiyah FC có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà ở nhóm cuối bảng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều giúp họ giữ vững khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ vị thế ấy. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận đấu mới nhất, cho thấy họ đang bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.

Al-Gharafa cần tìm lại sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Al-Gharafa đang gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà đứng hạng 15 với 0 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, chiến thắng ở trận gần đây nhất cho thấy Al-Gharafa vẫn có khả năng bật dậy. Thi đấu trên sân nhà, đội bóng này có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ vượt trội hơn, Al-Qadisiyah FC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ là chìa khóa để đội khách duy trì lợi thế ngay từ đầu trận.

Trong khi đó, Al-Gharafa cần sự tập trung cao độ trong những phút đầu và tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ gây áp lực lên đối thủ và thay đổi cục diện trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa vẫn có thể tạo khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Với Al-Qadisiyah FC, một kết quả tích cực ở Thani bin Jassim Stadium sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Al-Gharafa 5 trận gần nhất T B H H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T H B T T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 6 Al Shamal 3 1 2 0 +2 5 T H H 7 Al-Qadisiyah FC 3 1 2 0 +1 5 H H T 8 Al-Ittihad FC 3 1 1 1 0 4 T B H T … 14 Al Sadd 3 0 1 2 -5 1 H B B 15 Al-Gharafa 3 0 0 3 -3 0 B B B 16 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B