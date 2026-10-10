Nhận định Al-Hazm vs NEOM: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Al-Hazm với 15 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà nỗ lực chấm dứt chuỗi trận bất ổn.

Cuộc đối đầu giữa Al-Hazm và NEOM diễn ra vào lúc 20:50 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Hazm Club Stadium. NEOM bước vào trận đấu này với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Al-Hazm tìm kiếm điểm tựa sân bãi để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

NEOM bám đuổi nhóm dự cúp châu lục

NEOM hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Thứ hạng này giúp đội bóng duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Xét về phong độ trong 5 trận gần nhất, NEOM giành được 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng này vừa trải qua 2 thất bại ở những lần ra sân gần đây. Chuyến làm khách lần này là thời điểm quan trọng để NEOM chấn chỉnh lại nhịp độ thi đấu nhằm bảo vệ vị trí trong nhóm trên.

Thử thách cho Al-Hazm trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Hazm đang đứng ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được. Việc kém đối thủ 7 điểm phản ánh những khó khăn nhất định mà đội chủ sân Al Hazm Club Stadium phải trải qua.

Phong độ của Al-Hazm trong 5 trận đấu gần đây ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi có được 1 trận thắng và 2 trận hòa liên tiếp, Al-Hazm đã phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng để đội bóng này nỗ lực giành điểm số nhằm thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên.

Lợi thế đối đầu nghiêng về phía đội khách

Thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất đang nghiêng về phía NEOM. Đội khách đã giành 3 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận, trong khi Al-Hazm chỉ có 1 lần giành trọn chiến thắng.

Sự vượt trội về kết quả đối đầu cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng mang lại ưu thế tâm lý lớn cho NEOM. Dù vậy, việc thi đấu xa nhà trước một Al-Hazm đang khát điểm sẽ đòi hỏi đội bóng này phải thi đấu chặt chẽ nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hazm · 1 thắng 1 hòa NEOM · 3 thắng NEOM 1 - 1 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 1 - 2 NEOM NEO Al-Hazm 2 - 1 NEOM AL- Al-Hazm 0 - 2 NEOM NEO NEOM 2 - 0 Al-Hazm NEO

Al-Hazm 5 trận gần nhất B T H H B 7 Trận 2-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới NEOM 5 trận gần nhất T T T B B 7 Trận 5-0-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 2 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 3 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T … 5 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 6 NEOM 7 5 0 2 +7 15 T T T B B 7 Al Kholood 8 3 3 2 -3 12 B B T H T … 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T 10 Al-Hazm 7 2 2 3 -2 8 B T H H B 11 Al Riyadh 7 2 2 3 -8 8 T H B T H …