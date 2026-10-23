Nhận định Al-Ittihad FC vs Al Diriyah: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Ittihad FC 5 điểm và 3 bậc. Hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Al-Ittihad FC khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đội khách hiện đứng thứ 7 với 15 điểm, kém chủ nhà đang xếp hạng 4 đúng 5 điểm.

Al-Ittihad FC giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Al-Ittihad FC đang đứng thứ 4 với 20 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, nên tinh thần đang được cải thiện khi đón tiếp đối thủ.

Al Diriyah ổn định hơn và đang áp sát

Trong khi đó, Al Diriyah có chuỗi kết quả cân bằng hơn. Đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng chiến thắng.

Việc chỉ thua một lần trong 5 trận cho thấy Al Diriyah có khả năng giữ nhịp tốt và hiếm khi để thất bại kéo dài. Với vị trí thứ 7 và khoảng cách 5 điểm, đội khách có động lực lớn để tận dụng cuộc gặp này nhằm áp sát nhóm phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Al-Ittihad FC có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, nhưng chuỗi kết quả lên xuống thất thường khiến họ chưa thể yên tâm. Ngược lại, Al Diriyah sở hữu chuỗi trận ít thất bại hơn và sẽ tìm cách kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nếu Al-Ittihad FC duy trì được mạch thắng ở trận gần nhất, họ có thể tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát cuộc chơi. Còn nếu để đối thủ bắt nhịp tốt, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn nhiều.

Nhận định

Về mặt thứ hạng và điểm số, Al-Ittihad FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Al Diriyah có phong độ ổn định hơn và đang áp sát nhóm đầu, nên đây là đối thủ không dễ bị đánh bại. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội khách rút ngắn khoảng cách, còn chủ nhà cần chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm tốp đầu.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T B B H T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới Al Diriyah 5 trận gần nhất T H B H T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B 4 Al-Ittihad FC 9 6 2 1 +8 20 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T 7 Al Diriyah 10 4 3 3 0 15 T H B H T 8 Al-Ettifaq 10 4 3 3 -2 15 B T H H H …