Nhận định Al-Ittihad FC vs Al Shabab: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Al-Ittihad FC có thành tích đối đầu vượt trội trước Al Shabab, thắng 4 trong 5 lần gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 17/10/2026 tại Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC có thành tích đối đầu vượt trội trước Al Shabab: thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, đối thủ chỉ thắng 1 lần và hai đội chưa hòa nhau lần nào. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà ở trận đấu lúc 01:00 ngày 17/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Ittihad FC

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 4 trận, hòa 0 trận và chỉ thua 1 trận. Tỷ lệ thắng lên tới 80% cho thấy Al Shabab rất khó tìm ra lời giải trước đối thủ này.

Thế đối đầu không đảm bảo kết quả, nhưng thường tạo ra lợi thế tâm lý. Al-Ittihad FC bước vào trận với niềm tin rằng họ biết cách kiểm soát nhịp độ khi gặp Al Shabab, còn đội khách phải tìm cách phá vỡ thói quen thất bại đó.

Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách

Al-Ittihad FC đang đứng thứ 4 với 17 điểm. Al Shabab xếp thứ 13 với 7 điểm, kém đối thủ 10 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về sự ổn định trong cả giai đoạn vừa qua. Đội chủ nhà đã tích lũy điểm số tốt hơn nhiều, còn Al Shabab vẫn đang loay hoay ở nửa dưới bảng.

Phong độ gần đây: cả hai đều chưa thật sự thuyết phục

Dù vậy, Al-Ittihad FC không bước vào trận với phong độ hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua đó đều đến ở những lượt đấu mới nhất, nên đội chủ nhà cần chặn đà sa sút trước khi nó ảnh hưởng đến vị trí trong nhóm đầu.

Về phía Al Shabab, kết quả 5 trận gần nhất gồm thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, giúp đội khách có thêm động lực sau chuỗi trận thiếu ổn định trước đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng và thế đối đầu thuận lợi, Al-Ittihad FC nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát trận đấu trên sân nhà. Hai trận thua liên tiếp gần đây đòi hỏi họ phải chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự và tập trung hơn ở những tình huống chuyển trạng thái.

Ngược lại, Al Shabab có lý do để tự tin hơn nhờ chiến thắng mới nhất. Tuy nhiên, đội khách cần kỷ luật cao để không bị cuốn vào thế bị động. Một bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, bởi đội xếp dưới thường khó lật ngược thế trận khi đối đầu với đối thủ vốn thắng họ gần như thường xuyên.

Nhận định

Xét tổng thể, Al-Ittihad FC được đánh giá cao hơn nhờ ba yếu tố: thành tích đối đầu áp đảo, vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà. Điều khiến trận đấu chưa thể ngã ngũ là phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà, trong khi Al Shabab đang có tinh thần tốt hơn sau chiến thắng gần nhất.

Nếu Al-Ittihad FC giữ được sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế tâm lý từ các lần gặp trước, họ có cơ sở để giành kết quả tích cực. Với Al Shabab, bài toán là phá vỡ thế đối đầu bất lợi để mang điểm về từ chuyến làm khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ittihad FC · 4 thắng 0 hòa Al Shabab · 1 thắng Al Shabab 3 - 2 Al-Ittihad FC AS Al-Ittihad FC 2 - 0 Al Shabab AF Al-Ittihad FC 4 - 1 Al Shabab AF Al Shabab 2 - 3 Al-Ittihad FC AF Al-Ittihad FC 3 - 2 Al Shabab AF

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất B B H T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Al Shabab 5 trận gần nhất T H B B H 8 Trận 1-4-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 4 Al-Ittihad FC 8 5 2 1 +5 17 B T T T H 5 NEOM 8 5 1 2 +7 16 H T T T B … 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T 13 Al Shabab 8 1 4 3 -2 7 T H B B H 14 Al-Fayha 9 1 4 4 -6 7 B H H B H …