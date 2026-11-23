Nhận định Al-Ittihad FC vs Pakhtakor: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 4 điểm, hơn Pakhtakor (hạng 14, 2 điểm) hai điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC bước vào trận đấu với Pakhtakor trong vai trò đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 10 với 4 điểm và có chuỗi kết quả khá tích cực trong 5 trận gần nhất. Pakhtakor đứng hạng 14 với 2 điểm, cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách.

Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC giữ vị thế chủ động

Trên bảng xếp hạng, Al-Ittihad FC hơn Pakhtakor bốn bậc và hai điểm. Khoảng cách này chưa lớn, nhưng đủ để đội chủ nhà có lợi thế tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ gần đây càng củng cố vị thế đó. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, ba chiến thắng đến ở những trận cách xa hiện tại hơn, còn trận gần nhất là một thất bại.

Phong độ thất thường của Pakhtakor

Trong khi đó, Pakhtakor có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời cũng thua ở trận vừa qua.

Chuỗi kết quả của Pakhtakor xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội chưa duy trì được nhịp độ liên tục. Với 2 điểm và vị trí thứ 14, họ cần sự bền bỉ hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng đang tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại ở trận gần nhất. Vì vậy, khả năng phục hồi tinh thần sẽ là yếu tố đáng chú ý ngay từ những phút đầu.

Al-Ittihad FC có lợi thế về chuỗi thành tích tổng thể và sân nhà. Pakhtakor lại đứng trước cơ hội tạo bất ngờ nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt các tình huống hiếm hoi.

Nhận định

Dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Al-Ittihad FC có phần nhỉnh hơn. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm, và cả hai cùng thua ở trận vừa qua, nên diễn biến trận đấu hoàn toàn có thể xoay chuyển. Đây là cuộc chạm trán đáng theo dõi với đội chủ nhà đang muốn giữ nhịp bám đuổi nhóm đầu.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Pakhtakor 5 trận gần nhất B T B T B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 9 Neftchi 4 1 1 2 -2 4 H B B T 10 Al-Ittihad FC 4 1 1 2 -3 4 B T B H T 11 Al-Wasl FC 3 1 0 2 -2 3 T B B … 13 Tractor Sazi 4 0 2 2 -2 2 H B H B 14 Pakhtakor 4 0 2 2 -5 2 B B H H T 15 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B …