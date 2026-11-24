Nhận định Al-Nassr vs Al Sadd: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 6 điểm. Họ gặp Al Sadd, đội hạng 13 với 2 điểm, tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026.

Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi gặp Al Sadd tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026. Chủ nhà đang đứng thứ 10 với 6 điểm, còn đối thủ ở hạng 13 với 2 điểm.

Al-Nassr giữ nhịp tốt dù vừa nếm thất bại

Trong 4 trận gần nhất, Al-Nassr thắng 3 và thua 1. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng này giúp đội bóng có 6 điểm và đứng hạng 10. Với một đội đang bám sát nhóm đầu, điều quan trọng lúc này là phản ứng sau trận thua gần nhất. Trận gặp Al Sadd là dịp để họ chứng tỏ cú vấp vừa rồi chỉ là ngoại lệ.

Al Sadd chưa tìm được sự ổn định

Al Sadd thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua một trận và hòa hai trận. Phong độ này cho thấy họ khó giữ được mạch kết quả liên tục.

Hiện Al Sadd đứng hạng 13 với 2 điểm, kém Al-Nassr 4 điểm. Thắng ở trận này sẽ giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Nassr

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Nassr thắng 2, hòa 2 và thua 1. Al Sadd chỉ thắng một lần, nên lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía Al-Nassr. Hai trận hòa cũng cho thấy cặp đấu này thường cân bằng, không phải lúc nào cũng có kết quả rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Nassr, thử thách đầu tiên là giữ vững tinh thần sau trận thua gần nhất và tiếp tục phát huy phong độ của chuỗi thắng trước đó. Việc vừa bám sát nhóm đầu vừa có lợi thế đối đầu là nền tảng để họ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Với Al Sadd, kết quả tích cực ở trận gần nhất là điểm tựa tinh thần. Tuy nhiên, họ cần sự bền bỉ hơn để biến những tín hiệu tốt thành điểm số, vì mới có 2 điểm sau chuỗi trận không đồng đều.

Nhận định

Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Al-Nassr có phần nhỉnh hơn. Đây chỉ là đánh giá về xu hướng. Al Sadd vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự ổn định ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Nassr · 2 thắng 2 hòa Al Sadd · 1 thắng Al-Nassr 1 - 2 Al Sadd AS Al Sadd 1 - 2 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al Sadd AL- Al Sadd 1 - 1 Al-Nassr Hòa Al-Nassr 2 - 2 Al Sadd Hòa

Al-Nassr 5 trận gần nhất B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới Al Sadd 5 trận gần nhất T B H T H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T 3 Esteghlal FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T … 9 Al-Wasl FC 4 2 0 2 +2 6 T T B B 10 Al-Nassr 3 2 0 1 +2 6 T T B 11 Al Quwa Al Jawiya 5 2 0 3 -3 6 T B T B B 12 Neftchi 5 1 2 2 -2 5 H H B B T 13 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B 14 Tractor Sazi 5 0 2 3 -6 2 B H B H B …