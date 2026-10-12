Nhận định Al-Nassr vs Neftchi: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù hiện đứng hạng 16 với 0 điểm. Trận gặp Neftchi, đội xếp hạng 6, diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường phải bù đắp. Đội bóng đứng hạng 16 với 0 điểm, trong khi Neftchi ở vị trí thứ 6 với 3 điểm. Cuộc gặp lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội chủ nhà.

Al-Nassr cần điểm số để kéo gần khoảng cách

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang ở nửa dưới với 0 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, họ cần sớm có những kết quả tích cực. Đối thủ lần này lại là đội đang nằm trong nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây của Al-Nassr khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ cho thấy đội chưa tạo được mạch ổn định, nhưng cũng có những trận cho thấy khả năng giành chiến thắng.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Al-Nassr là một chiến thắng. Điều này có thể mang lại sự tự tin trước lượt đấu quan trọng gặp đối thủ xếp trên mình nhiều bậc.

Neftchi mang phong độ tốt đến Al-Awwal Park

Neftchi đến sân của Al-Nassr với vị thế đội xếp trên. Họ đang đứng hạng 6 với 3 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Điểm sáng của Neftchi là mạch kết quả khá chắc chắn: không thua trong 4 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Chỉ trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội biết cách giữ kết quả và tích lũy điểm số đều đặn.

So sánh hai đội và điểm then chốt

Nhìn chung, Neftchi nhỉnh hơn về phong độ gần đây lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Al-Nassr có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang trong mình nhu cầu rõ ràng là phải có điểm.

Al-Nassr: hạng 16, 0 điểm, thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận trong 5 trận gần nhất.

hạng 16, 0 điểm, thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Neftchi: hạng 6, 3 điểm, thắng 3 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận trong 5 trận gần nhất.

Điểm then chốt có thể nằm ở sự ổn định. Neftchi đang có chuỗi kết quả tốt hơn và sẽ muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu. Al-Nassr cần kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu để tránh rơi vào thế phải đuổi theo, bởi mỗi điểm số lúc này đều có giá trị với đội bóng đang ở cuối nhóm giữa bảng.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, Neftchi đang chiếm ưu thế nhất định. Tuy nhiên, chuỗi kết quả xen kẽ của hai đội cho thấy trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra cân bằng. Nếu Al-Nassr tận dụng được lợi thế sân nhà và giữ được tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất, họ có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ xếp trên.

Trận đấu bắt đầu lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr 5 trận gần nhất T B H T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới Neftchi 5 trận gần nhất H T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 5 Shabab Al Ahli Dubai 1 1 0 0 +1 3 T 6 Neftchi 1 1 0 0 +1 3 T 7 Al-Ittihad FC 1 0 1 0 0 1 H T … 15 Al Sadd 1 0 0 1 -3 0 B 16 Al-Nassr 1 0 0 1 -4 0 B