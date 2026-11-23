Nhận định Al Quwa Al Jawiya vs Al-Gharafa, vòng 5 AFC Champions League Elite Al Quwa Al Jawiya gặp Al-Gharafa tại Basra Sports City ở vòng 5 AFC Champions League Elite, khi hai đội xếp hạng 12 và 16. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026.

Al Quwa Al Jawiya và Al-Gharafa gặp nhau ở vòng 5 AFC Champions League Elite trên sân Basra Sports City. Chủ nhà đang đứng hạng 12 với 3 điểm, còn đội khách ở hạng 16 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 01:15 ngày 24/11/2026.

Bối cảnh trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau. Al Quwa Al Jawiya có 3 điểm, trong khi Al-Gharafa vẫn trắng điểm ở hạng 16. Với đội khách, trận đấu tại Basra Sports City là cơ hội để có điểm số đầu tiên.

Phong độ gần đây

Trong 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 2 trận, rồi hòa 1 trận và thắng 1 trận.

Al-Gharafa cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất và thua 3 trận. Giống đối thủ, đội khách thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Điểm đáng chú ý

Cả hai đội cùng đến trận đấu với một chiến thắng gần nhất, nên tâm lý của họ khá tương đồng. Phong độ 5 trận của hai bên cũng không chênh nhiều: mỗi đội thắng 2 trận, còn Al-Gharafa thua nhiều hơn Al Quwa Al Jawiya một trận.

Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nghiêng về Al Quwa Al Jawiya. Tuy nhiên, hai đội có phong độ gần đây khá sát nhau, nên đây là trận đấu có thể diễn ra cân bằng.

Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất T B B H T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Al-Gharafa 5 trận gần nhất T B B T B 4 Trận 0-0-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 11 Al-Wasl FC 3 1 0 2 -2 3 T B B 12 Al Quwa Al Jawiya 4 1 0 3 -4 3 B T B B 13 Tractor Sazi 4 0 2 2 -2 2 H B H B … 15 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B 16 Al-Gharafa 4 0 0 4 -8 0 B B B B