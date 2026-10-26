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Nhận định Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể26/10/2026 20:15

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 2 điểm. Họ gặp Al Quwa Al Jawiya, đội hạng 15 chưa có điểm, lúc 01:15 ngày 27/10/2026.

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 2 điểm trên bảng xếp hạng. Họ làm khách của Al Quwa Al Jawiya, đội đang đứng thứ 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 27/10/2026 trên sân AL Madina Stadium.

Pakhtakor giữ vị thế bám đuổi

Với 2 điểm, Pakhtakor hiện xếp hạng 9. Đội khách đang ở thế khá thuận lợi so với chủ nhà, xét về cả điểm số lẫn thứ hạng. Một kết quả tích cực ở trận này sẽ giúp họ duy trì vị thế bám sát nhóm đầu.

Trong 5 trận gần nhất, Pakhtakor thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là hai trận hòa liên tiếp rồi hai chiến thắng ở các trận cũ hơn. Chuỗi kết quả cho thấy một đội giàu khả năng cầm chân đối thủ nhưng đang cần lấy lại mạch thắng.

Al Quwa Al Jawiya cần điểm số đầu tiên

Chủ nhà đang ở vị trí thứ 15 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Pakhtakor là 2 điểm, nhưng chênh lệch về thứ hạng lên tới 6 bậc. Vì thế, đây là cơ hội để Al Quwa Al Jawiya đặt dấu mốc đầu tiên và rút ngắn khoảng cách.

Về phong độ, Al Quwa Al Jawiya thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thua ở trận vừa qua, sau đó là một trận hòa và một thất bại khác ở các trận trước nữa. Chủ nhà hiếm khi giữ được sự ổn định, nên áp lực phải có kết quả ngay trên sân nhà càng lớn.

Thế đối đầu nghiêng về Pakhtakor

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Pakhtakor thắng 2 lần, hòa 1 lần, còn Al Quwa Al Jawiya chưa thắng trận nào. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách. Ngược lại, chủ nhà phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả không mấy thuận lợi khi đối mặt Pakhtakor.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều vừa thua ở trận gần nhất, nên cách vào trận sẽ rất đáng chú ý. Pakhtakor có thể chọn lối chơi thận trọng để bảo toàn thành quả, đúng với đặc điểm hòa nhiều trong chuỗi phong độ gần đây. Al Quwa Al Jawiya nhiều khả năng phải chủ động hơn để tìm điểm số đầu tiên của mình.

Nếu chủ nhà tạo được sức ép sớm, trận đấu có thể trở nên khó chịu với đội khách. Ngược lại, nếu Pakhtakor giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, họ có thể dần kiểm soát nhịp độ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và lịch sử đối đầu gần đây, Pakhtakor đang có lợi thế nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội không quá chênh lệch, và Al Quwa Al Jawiya có động lực rõ ràng khi thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Al Quwa Al Jawiya · 0 thắng1 hòaPakhtakor · 2 thắng
29/04/2021
Pakhtakor
1 - 0
Al Quwa Al Jawiya
PAK
17/04/2021
Al Quwa Al Jawiya
0 - 0
Pakhtakor
Hòa
12/02/2019
Vòng sơ loại
Pakhtakor
2 - 1
Al Quwa Al Jawiya
PAK
Al Quwa Al Jawiya
5 trận gần nhất
BHBTH
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Pakhtakor
5 trận gần nhất
BHHTT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
8Al-Nassr2101-23TB
9Pakhtakor202002HHT
10Al Shamal202002HH
14Al-Wasl FC2002-30BB
15Al Quwa Al Jawiya2002-40BB
16Al Sadd2002-50BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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