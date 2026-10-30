Nhận định Al Shabab vs Al-Ahli Jeddah: Khách tiếp tục bay cao? Al-Ahli Jeddah đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại sân vận động King Fahd Stadium.

Al-Ahli Jeddah đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân King Fahd Stadium. Đội khách đang cầm trịch về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, còn chủ nhà cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Al-Ahli Jeddah mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Al-Ahli Jeddah. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân và tinh thần thi đấu đang ở mức cao.

Một mạch thắng dài thường tạo ra sự tự tin cho cả tập thể. Với Al-Ahli Jeddah, thử thách lần này là duy trì sự tập trung khi hành quân đến sân của một đối thủ có thể chơi quyết liệt hơn trước mặt khán giả nhà.

Al Shabab phong độ chập chờn

Ngược lại, Al Shabab có 5 trận gần nhất khá giằng co: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm tích cực là chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa.

Tuy nhiên, việc hòa tới 2 trong 5 lần ra sân cho thấy Al Shabab chưa thể biến thế trận tốt thành những chiến thắng liên tục. Đây cũng là lý do đội chủ nhà vẫn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Al-Ahli Jeddah đang đứng hạng 5 với 21 điểm, trong khi Al Shabab xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 7 bậc và 10 điểm, một khoảng cách phản ánh khá rõ chênh lệch về phong độ ở giai đoạn vừa qua.

Với Al Shabab, trận đấu này là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Với Al-Ahli Jeddah, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí ở nhóm trên và giữ nguyên đà đi lên.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Shabab thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ lệ hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi đối đầu với Al Shabab.

Dù vậy, Al Shabab từng chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ này, nên chủ nhà sẽ không thiếu động lực để tìm lại điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Thế trận có thể xoay quanh khả năng kiểm soát nhịp độ. Al-Ahli Jeddah, với chuỗi thắng liên tiếp, nhiều khả năng sẽ chơi chủ động và tìm cách sớm tạo lợi thế để gây áp lực lên chủ nhà.

Al Shabab cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà. Nếu sớm bước vào trận đấu với sự tự tin từ chiến thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm chậm nhịp độ của đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chuỗi 5 trận toàn thắng là lợi thế lớn để đội khách tiếp tục hành trình đi lên.

Dù vậy, Al Shabab vừa thắng trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh. Nhìn chung, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng chủ nhà đủ khả năng làm khó nếu duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Shabab · 1 thắng 1 hòa Al-Ahli Jeddah · 3 thắng Al Shabab 2 - 5 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 1 Al Shabab Hòa Al Shabab 3 - 1 Al-Ahli Jeddah AS Al-Ahli Jeddah 3 - 2 Al Shabab AJ Al Shabab 1 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ

Al Shabab 5 trận gần nhất T H T H B 10 Trận 2-5-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 7-0-3 T-H-B 27 Ghi (TB 2.7) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 4 Al-Ittihad FC 10 7 2 1 +10 23 T T B T T 5 Al-Ahli Jeddah 10 7 0 3 +14 21 T T T T B 6 NEOM 11 6 1 4 +7 19 T B B H T … 11 Al Riyadh 11 3 3 5 -14 12 B T B H T 12 Al Shabab 10 2 5 3 0 11 T H T H B 13 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H …