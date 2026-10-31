Nhận định Al Taawon vs Al-Ettifaq: Bản lĩnh sân khách được thử lửa Al-Ettifaq đến sân King Abdullah Sports City với thành tích sân khách đáng nể và vị trí thứ 7. Trận đấu với Al Taawon diễn ra lúc 20h30 ngày 31/10/2026.

Al-Ettifaq mang theo thành tích sân khách đáng nể khi làm khách của Al Taawon tại King Abdullah Sports City lúc 20h30 ngày 31/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 7 với 18 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 4 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trở thành phép thử bản lĩnh cho đoàn quân của Al-Ettifaq.

Al-Ettifaq: bản lĩnh của đội đang ở nhóm giữa bảng

Với 18 điểm, Al-Ettifaq đang chiếm hạng 7, vị trí cho thấy sự ổn định đáng kể so với đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Họ thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó đã thắng 2 trong 3 trận liền kề.

Chuỗi kết quả này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng bật dậy sau thất bại. Đây là yếu tố quan trọng với một đội phải xa sân nhà, nơi áp lực từ khán đài chủ nhà thường đè nặng lên đội khách.

Al Taawon: cần một điểm tựa để thoát khỏi vị trí thấp

Al Taawon đang ở hạng 17 với 4 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không hoàn toàn tiêu cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó có chiến thắng ở trận mới nhất.

Kết quả tích cực gần nhất là điểm sáng cho chủ nhà. Nếu duy trì được tinh thần đó trên sân nhà, Al Taawon hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội khách.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Taawon thắng 2, hòa 1 và Al-Ettifaq thắng 2.

Thống kê này nhắc rằng bảng xếp hạng chưa phản ánh hết thực tế trên sân. Al Taawon từng đánh bại Al-Ettifaq với cùng số lần mà đối phương làm được, nên đội khách khó có thể xem đây là trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sức mạnh tinh thần sẽ đóng vai trò lớn. Al-Ettifaq cần giữ sự chắc chắn để phát huy lợi thế về vị trí và điểm số. Ngược lại, Al Taawon có động lực lớn để tận dụng sân nhà và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Nếu Al-Ettifaq kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu, họ có cơ sở để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực. Nhưng chỉ cần chủ nhà tận dụng tốt một khoảnh khắc, thế trận hoàn toàn có thể đổi chiều.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Ettifaq nhỉnh hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng và đà tích cực của Al Taawon khiến trận đấu khó đoán. Với một đội khách có bản lĩnh như Al-Ettifaq, đây là cơ hội để chứng minh sự ổn định của mình ngay trên sân đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 2 thắng 1 hòa Al-Ettifaq · 2 thắng Al-Ettifaq 1 - 0 Al Taawon AL- Al Taawon 4 - 1 Al-Ettifaq AT Al-Ettifaq 1 - 0 Al Taawon AL- Al Taawon 1 - 1 Al-Ettifaq Hòa Al Taawon 1 - 0 Al-Ettifaq AT

Al Taawon 5 trận gần nhất T B B H T 11 Trận 0-4-7 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 19 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất B T B T T 11 Trận 5-3-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B … 6 Al-Ahli Jeddah 11 7 0 4 +9 21 B T T T T 7 Al-Ettifaq 11 5 3 3 +1 18 T B T H H 8 Al Diriyah 12 4 3 5 -3 15 B B T H B … 16 Al-Fateh 11 1 3 7 -13 6 B B T B B 17 Al Taawon 11 0 4 7 -14 4 B B H B B 18 Abha 11 0 3 8 -12 3 H B B B H