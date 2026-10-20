Nhận định Al Taawon vs Al-Qadisiyah FC: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 22 điểm. Trận làm khách trên sân của Al Taawon diễn ra lúc 22h10 ngày 20/10/2026.

Al-Qadisiyah FC bước vào trận gặp Al Taawon với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng hạng 2 với 22 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 22h10 ngày 20/10/2026 trên sân Al-Taawoun Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua ngôi đầu

Vị trí thứ hai với 22 điểm cho thấy Al-Qadisiyah FC đang là một trong những đội ổn định nhất mùa này. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách và duy trì sức ép lên đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể biết cách kiếm điểm, kể cả khi trận đấu không diễn ra thuận lợi.

Al Taawon cần điểm số để cải thiện vị thế

Ở chiều ngược lại, Al Taawon đang gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà xếp hạng 17 với 4 điểm, một khoảng cách rất lớn so với đối thủ. Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 18 điểm.

Trong 5 trận gần nhất, Al Taawon thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, trước đó là một trận thắng. Dù vậy, chuỗi kết quả chưa đủ ổn định để giúp họ thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Taawon thắng 2 trận, hòa 1 trận và Al-Qadisiyah FC cũng thắng 2 trận.

Con số này cho thấy Al Taawon từng gây khó cho đối thủ. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Al-Qadisiyah FC, thách thức lớn nhất là giữ sự tập trung trước một đối thủ có thứ hạng thấp nhưng từng cạnh tranh sòng phẳng trong các lần chạm trán gần đây. Một trận đấu thiếu kiên nhẫn có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Al Taawon nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả để tạo bất ngờ. Với đội chủ nhà, việc giữ kết cấu chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm quyết định có thể là chìa khóa để kiếm điểm.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Qadisiyah FC được đánh giá cao hơn. Đội khách đang có chuỗi 5 trận bất bại và là ứng viên bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng gần đây cho thấy Al Taawon vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu tập trung.

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC có nhiều lợi thế hơn để giành điểm, nhưng họ cần một màn trình diễn nghiêm túc để không bỏ lỡ cơ hội trong cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 2 thắng 1 hòa Al-Qadisiyah FC · 2 thắng Al-Qadisiyah FC 1 - 1 Al Taawon Hòa Al Taawon 2 - 0 Al-Qadisiyah FC AT Al Taawon 0 - 1 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 0 - 3 Al Taawon AT Al Taawon 0 - 3 Al-Qadisiyah FC AF

Al Taawon 5 trận gần nhất H T B H B 9 Trận 0-4-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.4) 16 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T H T T H 9 Trận 7-1-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 2 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 16 Al-Fateh 10 1 3 6 -11 6 B T B B B 17 Al Taawon 9 0 4 5 -12 4 H B B B H 18 Abha 8 0 2 6 -9 2 B H B B B