Nhận định Al-Wasl FC vs Al-Ahli Jeddah: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên nhờ 3 trận thắng liên tiếp gần nhất, chỉ kém Al-Ahli Jeddah một bậc. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 12/10/2026.

Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên của bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 11 và chỉ kém Al-Ahli Jeddah đúng một bậc. Vì vậy trận đấu lúc 23h00 ngày 12/10/2026 tại Zabeel Stadium là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Al-Wasl FC bám đuổi bằng chuỗi thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Al-Wasl FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm sáng là cả 3 trận thắng đều nằm ở những lần ra sân mới nhất, sau đó mới đến một trận thua và một trận hòa.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang vào đà tốt đúng lúc cần bám sát đối thủ phía trên. Trên bảng xếp hạng, Al-Wasl FC đứng hạng 11 với 0 điểm. Khoảng cách với Al-Ahli Jeddah rất nhỏ, nên một kết quả tích cực ở trận này có thể thay đổi vị trí của hai đội.

Al-Ahli Jeddah: phong độ chưa ổn định

Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là một trận thua, tiếp theo là loạt kết quả đan xen thắng, hòa, thua.

Hiện Al-Ahli Jeddah đứng hạng 10 với 1 điểm, hơn Al-Wasl FC một bậc và một điểm. Phong độ thiếu liền mạch là điểm khác biệt rõ nhất so với chuỗi thắng của chủ nhà.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Ở lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah là bên giành chiến thắng. Al-Wasl FC chưa có trận thắng hay hòa nào trong lần chạm trán đó.

Đây mới chỉ là một cuộc gặp, nên chưa thể coi là xu hướng. Tuy vậy, nó cho thấy Al-Wasl FC có lý do để muốn đáp trả trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội chỉ cách nhau một bậc, nên trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp với thứ hạng. Al-Wasl FC có lợi thế tâm lý nhờ chuỗi 3 trận thắng và việc được thi đấu trên sân Zabeel Stadium. Ngược lại, Al-Ahli Jeddah có kết quả đối đầu gần nhất ủng hộ và đang nhỉnh hơn một chút về vị trí.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng của Al-Wasl FC và phong độ thất thường của Al-Ahli Jeddah cho phép chủ nhà tự tin hơn, nhưng cuộc đua vẫn mở cho cả hai bên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al-Wasl FC · 0 thắng 0 hòa Al-Ahli Jeddah · 1 thắng Al-Wasl FC 0 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ

Al-Wasl FC 5 trận gần nhất T T T B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T B H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 9 Pakhtakor 1 0 1 0 0 1 H T 10 Al-Ahli Jeddah 1 0 1 0 0 1 H 11 Al-Wasl FC 1 0 0 1 -1 0 B 12 Al-Gharafa 1 0 0 1 -1 0 B …