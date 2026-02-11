Nhận định Al-Wasl FC vs Al Quwa Al Jawiya: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al Quwa Al Jawiya đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 11 với 3 điểm, và làm khách của Al-Wasl FC trên sân Zabeel Stadium lúc 23h00 ngày 02/11/2026.

Al Quwa Al Jawiya đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào chuyến làm khách trên sân của Al-Wasl FC với vị thế tốt hơn chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 02/11/2026 tại Zabeel Stadium. Hiện đội khách đứng hạng 11 với 3 điểm, còn Al-Wasl FC đang ở hạng 16 với 0 điểm.

Al Quwa Al Jawiya giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là điểm khởi đầu của trận đấu này. Al Quwa Al Jawiya đứng hạng 11 với 3 điểm, trong khi Al-Wasl FC xếp hạng 16 và chưa có điểm nào. Hai đội cách nhau 5 bậc và 3 điểm.

Với đội khách, vị trí hiện tại cho thấy họ đang ở sát nhóm phía trên. Mỗi trận đấu vì thế đều có giá trị lớn nếu muốn giữ đà bám đuổi. Ngược lại, Al-Wasl FC đang ở phần dưới bảng và cần những kết quả tích cực để rời khỏi vị trí này.

Phong độ gần đây: hai bức tranh không quá khác biệt

Al Quwa Al Jawiya có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Đây là chuỗi kết quả khá cân bằng, chưa cho thấy một đội bóng bứt tốc, nhưng cũng chưa sa sút rõ rệt.

Về phía Al-Wasl FC, 3 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần đây nhất của đội chủ nhà cũng khép lại với kết quả hòa. Đáng chú ý, chủ nhà đã có một chiến thắng trong chuỗi ngắn này, dù vị trí trên bảng xếp hạng vẫn chưa phản ánh điều đó.

Điểm then chốt cho cuộc đối đầu tại Zabeel Stadium

Từ những số liệu trên, trận đấu nhiều khả năng xoay quanh sự kiên nhẫn. Al Quwa Al Jawiya có lợi thế về thứ hạng và cần giữ nhịp độ ổn định để không bị tụt lại so với nhóm phía trên. Chuỗi kết quả của họ cho thấy một đội có thể giành điểm nhưng chưa thật sự liên tục trong chiến thắng.

Trong khi đó, Al-Wasl FC thi đấu trên sân nhà với nhu cầu rõ ràng là tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Việc đã có một trận thắng trong 3 lần ra sân gần nhất là cơ sở để chủ nhà duy trì tinh thần cho trận này.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ tổng hợp, Al Quwa Al Jawiya nhỉnh hơn về mặt thứ hạng, nhưng khoảng cách giữa hai đội chưa phải là quá lớn. Đội khách có lý do để hướng tới kết quả tích cực nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tuy nhiên, Al-Wasl FC có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng, nên trận đấu hứa hẹn là một cuộc cạnh tranh khó đoán.

Al-Wasl FC 5 trận gần nhất H T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất H T B H B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 10 Neftchi 3 1 0 2 -2 3 B B T 11 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T … 15 Al-Gharafa 3 0 0 3 -3 0 B B B 16 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B