Nhận định Alaves vs Athletic Club - La Liga Alaves nỗ lực giành điểm trong cuộc đua trụ hạng khi tiếp đón Athletic Club tại sân nhà. Trận cầu lúc 23:30 ngày 02/05/2026 mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội tại đấu trường Tây Ban Nha.

23:30 ngày 02/05/2026 - Cuộc đối đầu kịch tính tại Mendizorrotza

Trận đấu giữa Alaves và Athletic Club diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang rất cần điểm để bứt phá khỏi vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Với 36 điểm hiện có, Alaves đang đứng ngay sát nhóm nguy hiểm, trong khi Athletic Club tạm xếp vị trí thứ 10 với 41 điểm. Đây được dự báo là thử thách không nhỏ cho đội khách khi họ thường thi đấu không tốt mỗi khi phải xa nhà.

Bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ Athletic Club 10 41 thắng 2 trận, thua 3 trận Alaves 17 36 thắng 2 trận, hòa 2 trận, thua 1 trận

Alaves: Điểm tựa sân nhà vững chắc

Alaves bước vào vòng đấu này với phong độ tương đối ổn định khi giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, sân nhà Estadio Mendizorrotza luôn là điểm tựa tinh thần cực lớn. Trong 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 6 trận họ giành trọn 3 điểm trên mặt cỏ quen thuộc. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,2 bàn/trận, hàng công của Alaves được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến trước một hàng thủ không quá chắc chắn của đối phương.

Athletic Club: Thử thách trên sân khách

Ngược lại, Athletic Club đang cho thấy sự hụt hơi khi phải thi đấu xa nhà. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng này đã phải nhận tới 10 thất bại trong các chuyến làm khách mùa này, chỉ giành được 3 chiến thắng. Với 48 bàn thua sau 33 trận, trung bình mỗi trận họ để thủng lưới 1,5 bàn. Nếu không sớm cải thiện khả năng phòng ngự, Athletic Club sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước quyết tâm trụ hạng của Alaves.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Nhìn lại 5 cuộc đối đầu gần nhất, sự cân bằng được thể hiện rõ nét khi mỗi đội đều sở hữu 2 chiến thắng và có 1 trận hòa. Đáng chú ý là trong hai lần chạm trán gần nhất vào tháng 7 và tháng 9 năm 2025, Alaves đều giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0. Xu hướng này cho thấy Alaves thường xuyên có những tính toán chiến thuật hợp lý khi đối đầu với Athletic Club.

Dự đoán kết quả và tình hình lực lượng

Hiện tại, cả hai câu lạc bộ đều không ghi nhận những ca chấn thương nghiêm trọng, cho phép các huấn luyện viên tung ra đội hình tối ưu nhất. Alaves với lợi thế sân nhà và phong độ đối đầu tốt hơn trong thời gian gần đây được dự đoán sẽ có kết quả từ hòa đến thắng. Tỷ lệ dự đoán cho khả năng đội chủ nhà thắng hoặc hòa lên tới 90%, trong khi cửa thắng của đội khách chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với sự thận trọng từ cả hai phía. Khả năng ghi bàn của cả hai đội được dự báo sẽ không quá cao, phản ánh tính chất quan trọng của giai đoạn cuối mùa giải.