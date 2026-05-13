Nhận định Alaves vs Barcelona - La Liga: Thách thức tại Mendizorrotza Barcelona hành quân đến sân của Alaves với mục tiêu củng cố ngôi vị đầu bảng, trong khi đội chủ nhà đang nỗ lực vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Vòng đấu sắp tới của La Liga sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa hai đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng: Alaves và Barcelona. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:30 ngày 14/05/2026 tại sân vận động Estadio Mendizorrotza, nơi đội chủ nhà đang rất cần điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Barcelona đang thể hiện một sức mạnh tuyệt đối tại giải đấu năm nay. Đội bóng xứ Catalan hiện đứng đầu bảng xếp hạng với 91 điểm sau 35 trận đã đấu. Phong độ của họ cực kỳ ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Barcelona đã giành tới 30 chiến thắng trong mùa giải này, trong đó có 12 trận thắng trên sân khách, cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch.

Ngược lại, Alaves đang đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 37 điểm. Phong độ của đội chủ nhà khá thất thường với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu vừa qua. Dù vậy, sân nhà Estadio Mendizorrotza vẫn là điểm tựa lớn nhất của họ khi có tới 6 trong tổng số 9 chiến thắng của mùa giải được thực hiện tại đây.

Lịch sử đối đầu và thống kê quan trọng

Lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía gã khổng lồ xứ Catalan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Barcelona giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận. Cụ thể:

29/11/2025: Barcelona 3 - 1 Alaves

02/02/2025: Barcelona 1 - 0 Alaves

06/10/2024: Alaves 0 - 3 Barcelona

04/02/2024: Alaves 1 - 3 Barcelona

12/11/2023: Barcelona 2 - 1 Alaves

Thống kê bàn thắng cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Barcelona sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 91 bàn thắng (trung bình 2.6 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 31 bàn. Trong khi đó, Alaves chỉ ghi được 41 bàn (1.2 bàn/trận) nhưng đã để lọt lưới tới 54 lần.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự trước trận đấu quan trọng này. Bên phía đội chủ nhà Alaves, họ sẽ không có sự phục vụ của F. Garces do án treo giò. Khả năng ra sân của tiền đạo L. Boye vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương cơ, đây sẽ là một mất mát lớn cho hàng công của Alaves nếu anh không kịp bình phục.

Barcelona cũng gặp khó khăn khi ngôi sao trẻ Lamine Yamal chắc chắn vắng mặt do chấn thương đùi. Bên cạnh đó, Raphinha cũng phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ số thẻ vàng. Trung vệ A. Christensen đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối và khả năng ra sân vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho huấn luyện viên trưởng.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Barcelona được dự đoán có 45% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng một trận hòa cũng được đánh giá ở mức 45%. Điều này cho thấy mặc dù Alaves bị đánh giá thấp hơn, nhưng lợi thế sân nhà và quyết tâm trụ hạng có thể giúp họ tạo nên bất ngờ.

Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp tục lối chơi kiểm soát bóng và tấn công áp đặt ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Lamine Yamal và Raphinha có thể khiến các đợt lên bóng ở biên của họ thiếu đi sự đột biến thường thấy. Đối với Alaves, phòng ngự phản công sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa sức mạnh hỏa lực của đội khách.

Nhìn chung, với đẳng cấp vượt trội, Barcelona vẫn là đội cửa trên. Tuy nhiên, một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất trong bối cảnh hiện tại.