Nhận định Alaves vs Deportivo La Coruna: Chuyến đi nhiều thử thách Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, nên chuyến làm khách tại Estadio de Mendizorroza lúc 20:00 ngày 21/11/2026 là phép thử không dễ. Alaves chiếm ưu thế ở các lần gặp gần đây, dù phong độ của chính họ cũng chưa ổn định.

Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Alaves vì thế là bài kiểm tra đáng chú ý. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 21/11/2026 tại Estadio de Mendizorroza. Đội khách đang ở trên cơ chủ nhà về thứ hạng, nhưng những con số về đối đầu lại nghiêng về phía Alaves.

Deportivo La Coruna và bài toán sân khách

Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đó là chuỗi kết quả khá chắc chắn, giúp đội đang đứng hạng 9 với 15 điểm.

Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi tới xứ Basque trở thành thử thách thực sự. Để giữ vững vị trí hiện tại, Deportivo La Coruna cần tìm được sự ổn định ngoài sân nhà, nơi họ chưa thể hiện được đúng khả năng.

Alaves chưa thoát khỏi sự thiếu ổn định

Về phía chủ nhà, Alaves thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa tìm được mạch thắng liên tục.

Hiện Alaves đứng hạng 13 với 13 điểm, kém Deportivo La Coruna 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nên một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp đội thu hẹp hoặc xóa bỏ chênh lệch này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Alaves thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Deportivo La Coruna thắng 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, dù phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.

Ngược lại, Deportivo La Coruna sẽ muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này. Chuỗi 5 trận gần nhất chỉ có một trận thua là nền tảng để đội khách tự tin hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ sự chắc chắn của Deportivo La Coruna khi xa nhà. Nếu đội khách duy trì được phong độ không thua trong phần lớn các trận gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Alaves.

Trong khi đó, Alaves cần tận dụng lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi để cải thiện chuỗi kết quả thiếu ổn định. Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có nhiều điều cần chứng minh.

Nhận định

Nhìn chung, Deportivo La Coruna có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng chuyến làm khách luôn là điểm yếu của họ. Alaves có lợi thế đối đầu cùng yếu tố sân nhà, dù bản thân đội cũng chưa tìm được sự ổn định. Một trận đấu cân bằng và nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 3 thắng 1 hòa Deportivo La Coruna · 1 thắng Deportivo La Coruna 0 - 1 Alaves ALA Alaves 1 - 0 Deportivo La Coruna ALA Deportivo La Coruna 1 - 0 Alaves DLC Deportivo La Coruna 0 - 1 Alaves ALA Alaves 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa

Alaves 5 trận gần nhất T H B H B 12 Trận 3-4-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 17 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H T T B H 12 Trận 3-6-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 8 Villarreal 12 4 3 5 +2 15 T B T H B 9 Deportivo La Coruna 12 3 6 3 +1 15 H T B H B 10 Espanyol 13 4 3 6 0 15 T H T B B … 12 Celta Vigo 12 2 7 3 0 13 H B H T H 13 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B 14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12 B T B H H …

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Knee Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Ankle Injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury)