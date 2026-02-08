Nhận định Alaves vs Getafe - Cuộc chiến phân định vị trí tại Estadio Mendizorrotza Alaves tiếp đón Getafe tại La Liga lúc 20:00 ngày 08/02/2026. Với lợi thế sân nhà và vị trí top 10, Alaves được kỳ vọng sẽ giành điểm trước đối thủ đang vật lộn trụ hạng.

Trận đối đầu giữa Alaves và Getafe tại vòng đấu mới của La Liga sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 08/02/2026 trên sân vận động Estadio Mendizorrotza. Đây là màn chạm trán giữa hai đội bóng đang ở những vị thế khác biệt trên bảng xếp hạng: Alaves hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 10, trong khi Getafe đang nỗ lực thoát khỏi bóng ma xuống hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Alaves đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 22 vòng đấu. Đội chủ nhà sở hữu phong độ khá ổn định tại Mendizorrotza khi 5 trong tổng số 7 chiến thắng của họ từ đầu mùa đều diễn ra trên sân nhà. Dù phong độ 5 trận gần nhất có phần trồi sụt với 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa, nhưng điểm tựa khán giả nhà vẫn là vũ khí quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Alaves.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Alaves 10 25 Thắng 2, Thua 2, Hòa 1 Getafe 17 23 Hòa 3, Thua 2

Ngược lại, Getafe đang đứng ở vị trí thứ 17 với 23 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng một khoảng cách mong manh. Đội bóng này đang trải qua chuỗi trận đầy khó khăn khi không giành được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất (3 hòa, 2 thua). Đặc biệt, hiệu suất tấn công của Getafe đang ở mức báo động với chỉ 16 bàn thắng sau 22 trận, tương đương 0.7 bàn/trận, thấp nhất trong nhóm nửa dưới bảng xếp hạng.

Tình hình lực lượng: Tổn thất ở cả hai đầu chiến tuyến

Về phía đội chủ nhà Alaves, họ sẽ thiếu vắng sự phục vụ của V. Koski và C. Protesoni do chấn thương. Ngoài ra, M. Diaz cũng vắng mặt trong danh sách thi đấu do quyết định của ban huấn luyện. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự gắn kết trong lối chơi của đội bóng xứ Basque.

Tuy nhiên, Getafe mới là đội chịu thiệt thòi lớn hơn về nhân sự. Danh sách vắng mặt của đội khách kéo dài với những cái tên quan trọng như B. Mayoral và Davinchi (cùng chấn thương đầu gối), Juanmi và A. Kamara. Sự vắng mặt của Mayoral - tiền đạo chủ lực - khiến bài toán ghi bàn vốn đã khó nay càng thêm nan giải cho đội quân của Getafe.

Lịch sử đối đầu và nhận định chiến thuật

Dù đang có vị thế thấp hơn trên bảng xếp hạng, Getafe lại là đội chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trực diện gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Getafe thắng 3 trận, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận trước Alaves.

25/09/2025: Getafe 1 - 1 Alaves

09/02/2025: Alaves 0 - 1 Getafe

28/09/2024: Getafe 2 - 0 Alaves

19/05/2024: Alaves 1 - 0 Getafe

29/08/2023: Getafe 1 - 0 Alaves

Xét về khía cạnh chiến thuật, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Alaves với lợi thế sân nhà sẽ chủ động kiểm soát bóng, trong khi Getafe với hàng công sứt mẻ có thể sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm một kết quả hòa. Theo các chuyên gia, khả năng Alaves giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa là rất cao (lên đến 90%). Trận đấu được dự báo sẽ có ít bàn thắng do tính chất quan trọng của điểm số và hiệu suất ghi bàn không cao của cả hai đội.