Nhận định Alaves vs Girona - La Liga: Cuộc chiến giành lợi thế trụ hạng Alaves tiếp đón Girona tại Estadio Mendizorrotza trong khuôn khổ vòng đấu quan trọng của La Liga. Trận đấu là cơ hội để cả hai đội bứt phá khỏi khu vực nửa dưới bảng xếp hạng.

Trận đối đầu giữa Alaves và Girona tại La Liga mang ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội trong nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Với khoảng cách chỉ là 3 điểm, Alaves có cơ hội san bằng điểm số với đối thủ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà Estadio Mendizorrotza.

03h00 ngày 24/02 - Vòng đấu kịch tính tại La Liga

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Girona hiện đang xếp vị trí thứ 13 với 29 điểm, trong khi Alaves đứng thứ 15 với 26 điểm. Cả hai đội đều đang nằm trong nhóm an toàn nhưng cần thêm những điểm số quan trọng để gia tăng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Girona 13 29 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Alaves 15 26 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Alaves bước vào trận đấu này với thành tích sân nhà khá ấn tượng. Trong tổng số 7 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 5 trận họ giành được tại thánh địa của mình. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà vẫn là một dấu hỏi lớn khi chỉ đạt trung bình 0,9 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Girona sở hữu hàng công hiệu quả hơn một chút với 1,0 bàn/trận nhưng hàng phòng ngự lại đang bộc lộ nhiều sơ hở. Đội khách đã để thủng lưới tới 38 bàn sau 24 trận, tương đương với tỷ lệ 1,6 bàn thua mỗi trận. Điều này có thể trở thành điểm yếu để Alaves khai thác.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Girona đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Alaves chỉ giành được 1 chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 trận. Ở trận đấu gần nhất vào tháng 11/2025, Girona đã đánh bại Alaves với tỷ số tối thiểu 1-0.

08/11/2025: Girona 1 - 0 Alaves

05/04/2025: Girona 0 - 1 Alaves

11/01/2025: Alaves 0 - 1 Girona

11/05/2024: Alaves 2 - 2 Girona

19/12/2023: Girona 3 - 0 Alaves

Tình hình lực lượng: Khủng hoảng nhân sự tại Girona

Đội khách Girona đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi mất tới 7 cầu thủ chủ chốt vì các lý do khác nhau. Đáng chú ý là sự vắng mặt của M. ter Stegen do chấn thương gân kheo, D. van de Beek gặp vấn đề về gân Achilles và J. Roca bị treo giò do thẻ đỏ. Ngoài ra, Portu, Juan Carlos và A. Moreno cũng không thể góp mặt vì những chấn thương khác nhau.

Bên phía Alaves, tình hình khả quan hơn nhiều. Họ chỉ vắng mặt V. Koski do chấn thương và M. Diaz không được đăng ký theo quyết định chuyên môn của huấn luyện viên.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Mặc dù Girona được đánh giá cao hơn về tỷ lệ chiến thắng (45%) và khả năng hòa (45%), nhưng cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng có thể buộc họ phải chơi thận trọng. Alaves với lợi thế sân nhà và lực lượng đầy đủ hơn sẽ cố gắng kiểm soát thế trận nhưng khả năng dứt điểm hạn chế có thể khiến trận đấu không có nhiều bàn thắng.

Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, với kịch bản hòa hoặc một chiến thắng sát nút cho đội khách được ưu tiên cân nhắc.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 24/02/2026

Đội hình chính thức

Alaves

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Eduardo Coudet

Đội hình xuất phát:

1. Antonio Sivera (G)

17. Jonny Otto (D)

14. Nahuel Tenaglia (D)

24. Victor Parada (D)

7. Ángel Pérez (M)

19. Pablo Ibáñez (M)

8. Antonio Blanco (M)

3. Youssef Enriquez Lekhedim (M)

11. Toni Martínez (F)

15. Lucas Boyé (F)

10. Carles Aleñá (F)

Dự bị:

13. Raúl Fernández

31. Grégoire Swiderski

2. Facundo Garcés

5. Jon Pacheco

20. Calebe Gonçalves

6. Ander Guevara

21. Abderrahman Rebbach

4. Denis Suárez

23. Carlos Benavídez

18. Jon Guridi

22. Ibrahim Diabaté

34. Aitor Mañas

Girona

Sơ đồ: 4-5-1

HLV: Michel

Đội hình xuất phát:

13. Paulo Gazzaniga (G)

2. Hugo Rincón (D)

12. Vitor Reis (D)

17. Daley Blind (D)

4. Arnau Martínez (D)

15. Viktor Tsygankov (M)

11. Thomas Lemar (M)

20. Axel Witsel (M)

23. Iván Martín (M)

21. Bryan Gil (M)

19. Vladyslav Vanat (F)

Dự bị: