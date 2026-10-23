Nhận định Alaves vs Malaga: Cả hai cùng khát thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Alaves tiếp Malaga lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza.

Alaves và Malaga bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza. Cả hai đội đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Alaves sa sút dù vẫn ở nhóm giữa bảng xếp hạng

Alaves thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thắng nào. Đây là chuỗi kết quả đáng lo với đội chủ nhà, nhất là khi hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, Alaves vẫn đang đứng hạng 7 với 11 điểm. Đó là vị trí khá ổn so với phong độ hiện tại, nhưng cũng cho thấy họ cần sớm chặn đà đi xuống để không đánh mất thành quả đã tích lũy.

Malaga ở đáy bảng, thiếu một chiến thắng để lấy lại niềm tin

Malaga cũng không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là một trận hòa rồi hai trận thua liên tiếp.

Hiện Malaga xếp hạng 20 với 4 điểm, kém Alaves 7 điểm. Với đội khách, mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn để cải thiện tinh thần. Vì vậy, họ sẽ tìm cách lấy điểm ngay trên sân đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Alaves

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Alaves thắng 4 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận trước Malaga.

Thế trội này mang lại cho Alaves lợi thế tâm lý khi họ chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội đều không tốt, nên những con số đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều chưa thắng trong 5 trận gần nhất, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến. Bàn thắng mở màn sẽ giúp đội dẫn trước chơi thoải mái hơn, còn đội bị dẫn dễ mất bình tĩnh.

Alaves có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu tốt. Malaga ở vào thế buộc phải tìm lại niềm tin, nên có thể chơi với sự quyết tâm cao hơn những gì thứ hạng thể hiện.

Nhận định

Nhìn chung, Alaves nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu. Dù vậy, chuỗi 4 trận thua trong 5 trận gần nhất khiến họ chưa thể chắc chắn về lợi thế. Malaga đang ở nhóm cuối bảng nhưng cũng cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi với sự khao khát chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 4 thắng 0 hòa Malaga · 1 thắng Alaves 2 - 1 Malaga ALA Malaga 1 - 0 Alaves MAL Malaga 0 - 3 Alaves ALA Alaves 1 - 0 Malaga ALA Malaga 1 - 2 Alaves ALA

Alaves 5 trận gần nhất B B H B B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất B H B B H 9 Trận 0-4-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 B H B T T 7 Alaves 9 3 2 4 +3 11 B B H B B 8 Celta Vigo 9 2 5 2 +3 11 T H T H H … 19 Valencia 9 1 3 5 -9 6 H H B T B 20 Malaga 9 0 4 5 -12 4 B H B B H

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Malaga ✚ J. Cruz (Muscle Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ P. Martinez (Foot Injury) ✚ J. Munoz (Calf Injury) ✚ D. Murillo (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ J. Cruz (Muscle Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury)