Nhận định Alaves vs Mallorca - Trận cầu sinh tử tranh suất trụ hạng La Liga Mallorca hành quân đến sân Estadio Mendizorrotza của Alaves trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất với cách biệt chỉ là 2 điểm.

Trận đối đầu trực tiếp giữa Alaves và Mallorca vào lúc 19h00 ngày 25/04/2026 tại sân Estadio Mendizorrotza được xem là bước ngoặt quan trọng cho cả hai đội. Trong bối cảnh giải đấu đang ở giai đoạn nước rút, kết quả của màn so tài này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha của cả hai câu lạc bộ.

Cục diện bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

Hiện tại, Mallorca đang tạm thời an toàn hơn ở vị trí thứ 15 với 35 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Alaves đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 với 33 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng, điều này khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mallorca 15 35 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Alaves 18 33 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ hai đội

Alaves: Nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà

Alaves đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn với 15 trận thua sau 32 vòng đấu. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của họ là sân nhà Estadio Mendizorrotza, nơi họ đã giành được 5 chiến thắng và 6 trận hòa. Hiệu suất ghi bàn của Alaves hiện đạt mức trung bình 1.1 bàn mỗi trận, nhưng hàng thủ lại đang là nỗi lo lớn khi để thủng lưới tới 48 bàn kể từ đầu mùa.

Mallorca: Thử thách bản lĩnh sân khách

Mallorca bước vào trận đấu này với phong độ nhỉnh hơn khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong mùa giải năm nay, Mallorca mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trên sân khách và đã để thua tới 11 trận. Điểm mạnh của họ nằm ở hàng công với hiệu suất 1.3 bàn/trận, cao hơn so với đối thủ trực tiếp.

Lực lượng và lịch sử đối đầu

Tình hình nhân sự đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Alaves chỉ vắng mặt 2 cầu thủ là F. Garces (do án treo giò) và C. Protesoni (chấn thương cơ). Ngược lại, Mallorca đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi có tới 6 cầu thủ trụ cột vắng mặt vì chấn thương, bao gồm L. Bergstrom, M. Joseph, M. Kumbulla, Z. Luvumbo, A. Raillo và J. Salas. Việc thiếu vắng các trụ cột ở cả ba tuyến sẽ là bài toán nan giải cho ban huấn luyện Mallorca.

Lịch sử đối đầu gần đây

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, Mallorca đang chiếm ưu thế nhẹ với 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Alaves cũng đã có được 1 trận thắng trên sân nhà vào năm 2024. Đáng chú ý, các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có tỷ số rất thấp, phản ánh lối chơi thận trọng của cả hai bên.

27/09/2025: Mallorca 1 - 0 Alaves

03/03/2025: Mallorca 1 - 1 Alaves

02/11/2024: Alaves 1 - 0 Mallorca

25/02/2024: Alaves 1 - 1 Mallorca

03/12/2023: Mallorca 0 - 0 Alaves

Dự đoán kịch bản trận đấu

Mặc dù Mallorca được đánh giá cao hơn về vị trí và phong độ, nhưng cuộc khủng hoảng chấn thương cùng thành tích sân khách yếu kém khiến họ khó có thể áp đặt lối chơi lên Alaves. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu giằng co, nơi sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản được các chuyên gia dự báo cao nhất với tỷ lệ hòa và thắng của Mallorca đều ở mức 45%.