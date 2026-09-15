Nhận định Alaves vs Valencia: Khách quyết chặn đà sa sút Valencia đối mặt nhiệm vụ nặng nề nhằm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi phải làm khách trước một Alaves đang đạt phong độ ấn tượng trên sân Mendizorroza.

Trận chạm trán giữa Alaves và Valencia diễn ra vào lúc 01:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Estadio de Mendizorroza đặt hai đội bóng vào hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi chủ nhà Alaves đang khởi đầu thuận lợi để góp mặt trong nhóm đầu, nhiệm vụ cấp thiết của Valencia lúc này là phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút để tích lũy điểm số.

Valencia và áp lực chặn đà sa sút

Valencia bước vào chuyến làm khách với gánh nặng tâm lý đè nặng sau chuỗi kết quả nghèo nàn. Ở 5 trận đấu gần nhất, đại diện xứ Castellon chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp trước đó. Phong độ sa sút kéo dài khiến họ chưa thể tìm lại sự tự tin cũng như nhịp điệu thi đấu ổn định.

Hệ quả nhãn tiền là Valencia hiện đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách về điểm số lẫn sự bất ổn trong lối chơi buộc đội khách phải tiếp cận trận đấu tới với sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tích cực, qua đó ngắt mạch trận không như ý.

Alaves duy trì sự hưng phấn trên sân nhà

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đối thủ, Alaves đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu rất thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 lần. Chuỗi phong độ này đưa họ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy.

Điểm tựa từ sự hưng phấn và kết quả thi đấu ổn định giúp Alaves nắm lợi thế đáng kể về mặt tinh thần. Khi được chơi trên mặt sân quen thuộc, các học trò của đội chủ nhà có cơ sở để tiếp tục duy trì cách vận hành hiệu quả nhằm củng cố vững chắc điểm số hiện có.

Tương quan đối đầu nghiêng về phía chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ Alaves. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Alaves chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Valencia.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Estadio de Mendizorroza là màn đọ sức giữa hai đội bóng có điểm rơi phong độ hoàn toàn trái ngược. Với sự chắc chắn và điểm tựa từ những kết quả tốt, Alaves có cơ hội lớn để làm chủ thế trận, trong khi Valencia sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tạo ra bước ngoặt chặn đứng đà sa sút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 2 thắng 2 hòa Valencia · 1 thắng Valencia 3 - 2 Alaves VAL Alaves 0 - 0 Valencia Hòa Alaves 1 - 0 Valencia ALA Valencia 2 - 2 Alaves Hòa Valencia 0 - 1 Alaves ALA

Alaves 5 trận gần nhất B T T H T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 5 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất B B B B H 5 Trận 0-1-4 T-H-B 1 Ghi (TB 0.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T 4 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T 5 Atletico Madrid 5 3 1 1 +4 10 T B T H T … 19 Elche 5 0 2 3 -7 2 H B B B H 20 Valencia 5 0 1 4 -9 1 B B B B H

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) ✚ M. Diakhaby (Muscle Injury) ✚ D. Foulquier (Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ U. Sadiq (Muscle Injury) ✚ C. Tarrega (Hamstring Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury)