Nhận định Alaves vs Villarreal - La Liga: Thử thách cho Tàu ngầm vàng tại Mendizorrotza Villarreal đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 4 La Liga khi làm khách trước Alaves, đội bóng đang rơi vào khủng hoảng nhân sự trầm trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận đấu giữa Alaves và Villarreal tại Estadio Mendizorrotza vào rạng sáng ngày 14/03 mang ý nghĩa sống còn đối với mục tiêu của cả hai câu lạc bộ. Trong khi Villarreal nỗ lực bảo vệ suất dự Champions League, đội chủ nhà Alaves đang đứng trước nguy cơ lớn bị nhóm cầm đèn đỏ bắt kịp.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Villarreal hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga với 54 điểm sau 27 vòng đấu. Đội khách đang sở hữu hiệu suất tấn công ấn tượng với trung bình 1,9 bàn thắng mỗi trận, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của giải đấu.

Ngược lại, Alaves đang xếp ở vị trí thứ 16 với 27 điểm. Đội chủ nhà đang phải đối mặt với bài toán hiệu quả hàng công khi chỉ ghi được trung bình 0,9 bàn mỗi trận. Với khoảng cách điểm số gấp đôi, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là điều không thể phủ nhận.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Villarreal 4 54 Thắng 3, Thua 2 Alaves 16 27 Hòa 2, Thua 3

Phong độ và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ gần đây, Alaves đang trải qua chuỗi trận thất vọng khi không giành được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất (thua 3, hòa 2). Sân nhà Estadio Mendizorrotza cũng không còn là điểm tựa vững chắc khi họ mới chỉ thắng được 5 trận tại đây kể từ đầu mùa.

Villarreal dù có những cú sảy chân nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định cần thiết. Trong 5 lần đối đầu trực tiếp gần nhất giữa hai đội, cán cân đang nghiêng về phía "Tàu ngầm vàng" với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 01/2026, Villarreal đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1.

Tình hình lực lượng: Alaves tổn thất nghiêm trọng

Khó khăn thêm chồng chất cho Alaves khi họ mất đi sự phục vụ của ba trụ cột quan trọng. Cụ thể, F. Garces bị treo giò, trong khi bộ đôi A. Guevara và J. Pacheco đều vắng mặt do án thẻ đỏ. Ngoài ra, khả năng ra sân của C. Protesoni vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương.

Phía bên kia chiến tuyến, Villarreal cũng gặp tổn thất về lực lượng khi P. Cabanes, L. Costa (chấn thương đầu gối), J. Foyth (chấn thương gân Achilles) và A. Perez (vết bầm tím) chắc chắn vắng mặt. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình vượt trội, đội khách vẫn có đủ những quân bài thay thế chất lượng.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với hàng thủ sứt mẻ vì thẻ phạt của Alaves, Villarreal được dự báo sẽ chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm. Các thống kê chỉ ra rằng đội khách có tới 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của Alaves chỉ vỏn vẹn 10%.

Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng (dưới 2,5 bàn) do tính chất quan trọng của điểm số đối với cả hai đội. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Villarreal là kịch bản khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại.