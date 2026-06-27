Thể thao Nhận định Algeria vs Áo: Mahrez đối đầu Sabitzer trong trận đấu của tuyến giữa Algeria vs Áo lúc 9h00 ngày 28/6/2026 là cuộc đấu then chốt tại bảng J World Cup 2026. Algeria cần thắng, còn Áo chỉ cần một kết quả an toàn để giữ lợi thế trong cuộc đua đi tiếp.

Trận đấu có thể quyết định ở khu trung tuyến

Algeria bước vào trận với nhiệm vụ tấn công nhiều hơn thường lệ. Họ cần 3 điểm để vượt Áo, nhưng cách tiếp cận quá nóng vội có thể khiến hàng thủ đối diện nhiều khoảng trống.

Zerrouki, Bentaleb và Chaïbi sẽ phải kiểm soát tốt khu trung tuyến. Nếu Algeria giữ được bóng ở khu vực này, Mahrez và Ait-Nouri sẽ có nhiều cơ hội khai thác hai biên.

Áo lại có tuyến giữa rất khó chịu. Seiwald, Laimer và Sabitzer đủ sức pressing, tắc bóng và chuyển trạng thái nhanh. Đây là nhóm cầu thủ có thể khiến Algeria gặp khó trong việc duy trì nhịp tấn công.

Thông tin trận Algeria vs Áo

Nội dung Thông tin Thời gian 9h00 ngày 28/6/2026 Sân Arrowhead Stadium, Kansas City Giải đấu World Cup 2026 Bảng đấu Bảng J - Lượt 3 Trực tiếp VTV2

Algeria cần tấn công nhưng không được mất cân bằng

Algeria có thành tích khá tốt trong thời gian dài khi bất bại 27/29 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận thua Argentina 0-3 đã kéo họ vào thế khó tại bảng J.

Chiến thắng 2-1 trước Jordan giúp đại diện Bắc Phi sống lại hy vọng, nhưng hiệu số kém Áo buộc họ phải chơi chủ động hơn ở lượt cuối. Đây là bài toán rủi ro, bởi Áo có khả năng phản công tốt.

Mahrez vẫn là cầu thủ có thể mở khóa trận đấu. Những pha xử lý một đối một, đưa bóng vào trong hoặc chuyền ngược tuyến hai của anh có thể tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, nếu Amoura không đạt thể trạng tốt vì chấn thương gân kheo, sức công phá của Algeria sẽ bị ảnh hưởng.

Áo có thể chọn thế trận thực dụng

Áo không cần thắng bằng mọi giá. Đại diện châu Âu đang đứng trên Algeria nhờ hiệu số, nên có thể nhập cuộc với khối đội hình thấp hơn, giảm nhịp và hạn chế khoảng trống.

Arnautović là điểm tựa trên hàng công. Anh có thể giữ bóng, làm tường và kéo trung vệ Algeria ra khỏi vị trí. Phía sau, Sabitzer và Wimmer có thể tận dụng khoảng trống trong các pha lên bóng nhanh.

Với Áo, điều quan trọng là không thủng lưới sớm. Nếu giữ được tỷ số hòa trong phần lớn hiệp một, áp lực sẽ dồn ngược về phía Algeria.

Dự đoán chỉ số trận đấu

Algeria có hiệu suất ghi bàn 1,77 bàn/trận, Áo đạt 2,17 bàn/trận. Hai đội đều có khả năng ghi bàn, nhưng tính chất trận đấu khiến khả năng bùng nổ tỷ số không quá cao.

Dự đoán bàn thắng: 2-3 bàn.

Đội hình dự kiến

Algeria: Zidane; Mandi, Tougai, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi; Mahrez, Amoura, Gouiri.

Áo: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

Nhận định tỷ số Algeria vs Áo

Algeria cần thắng nên buộc phải chấp nhận rủi ro. Áo có lợi thế hơn trong việc lựa chọn nhịp chơi, đồng thời sở hữu tuyến giữa đủ sức ngăn đối thủ kiểm soát trận đấu quá lâu.

Nếu Algeria không ghi bàn sớm, áp lực tâm lý sẽ ngày càng lớn. Áo có thể tận dụng khoảng trống ở hiệp hai để tạo khác biệt.

Dự đoán tỷ số: Algeria 1-2 Áo.