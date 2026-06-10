Nhận định Algeria vs Niger: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Algeria bước vào cuộc so tài cùng Niger vào lúc 00:00 ngày 07/10/2026 với ưu thế áp đảo từ 4 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất cùng phong độ bất bại.

Cuộc đối đầu giữa Algeria và Niger diễn ra vào lúc 00:00 ngày 07/10/2026 chứng kiến sự chênh lệch đáng chú ý về mặt phong độ lẫn lịch sử chạm trán. Algeria bước vào màn so tài này với tâm lý hưng phấn nhờ thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội so với đối thủ trong những năm gần đây.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử những lần chạm trán gần đây hoàn toàn nghiêng về phía Algeria. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Algeria chiếm thế thượng phong tuyệt đối khi giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Niger không có bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo này tạo nên rào cản tâm lý rất lớn cho Niger mỗi khi bước vào sân đối đầu Algeria. Ngược lại, Algeria có thừa sự tự tin để chủ động áp đặt thế trận quen thuộc trước đối thủ mà họ luôn kiểm soát tốt trong quá khứ.

Tương phản về phong độ gần đây

Bên cạnh yếu tố lịch sử, phong độ thực tế của hai bên cũng đang phản ánh hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Algeria thể hiện sự ổn định cao với chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu hiệu quả cùng sự tập trung cần thiết để giải quyết các trận cầu quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Niger đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội bóng này không thể giành bất kỳ thắng lợi nào trong 4 trận gần nhất, khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Khả năng tạo đột biến hạn chế khiến Niger thường xuyên gặp bế tắc trước những đối thủ có tính tổ chức cao.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với sự vượt trội từ quá khứ đối đầu cùng điểm rơi phong độ ổn định hơn, Algeria nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ diễn biến trên sân. Trước một hàng thủ chưa tạo được sự yên tâm của Niger, Algeria nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy ưu thế kiểm soát nhằm duy trì thành tích bất bại trước đối thủ này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Algeria · 4 thắng 1 hòa Niger · 0 thắng Algeria 0 - 0 Niger Hòa Niger 0 - 1 Algeria ALG Algeria 2 - 1 Niger ALG Algeria 5 - 0 Niger ALG Niger 0 - 4 Algeria ALG

Algeria 5 trận gần nhất H T B H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Niger 5 trận gần nhất B T B H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới