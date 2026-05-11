Nhận định Anderlecht vs Red Bull Salzburg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Anderlecht tại Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận. Họ sẽ làm khách của Anderlecht trên sân Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Đây là cuộc gặp giữa hai đội đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.

Salzburg mang theo đà thăng hoa

Phong độ gần đây là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Red Bull Salzburg thắng 3 trận gần nhất liên tiếp, trước đó có 1 trận hòa và 1 trận thắng. Trong 5 trận, họ chưa nếm mùi thất bại.

Chuỗi bất bại này giúp Salzburg bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn. Hiện họ đứng hạng 21 với 4 điểm, hơn đối thủ trực tiếp đúng 1 điểm.

Anderlecht phập phù trước sân nhà

Ngược lại, Anderlecht có 5 trận gần nhất thiếu ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó phong độ xen kẽ giữa thắng và thua, kèm 2 thất bại ở những trận cũ hơn.

Anderlecht hiện đứng hạng 22 với 3 điểm, kém Salzburg 1 điểm. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là chất xúc tác tinh thần, song họ cần sự ổn định hơn để tận dụng lợi thế sân nhà.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Salzburg đang giữ hạng 21 và muốn duy trì mạch trận tốt để bám sát nhóm phía trên. Anderlecht ở ngay phía sau, cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ sẽ quyết định nhiều đến diễn biến. Salzburg có chuỗi trận bất bại và tinh thần ổn định. Anderlecht có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Đội nào giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận và tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh sát sao này. Xét phong độ gần đây, Salzburg nhỉnh hơn về đà thi đấu, còn Anderlecht cần chứng minh mình đã vượt qua giai đoạn thiếu ổn định.

Anderlecht 5 trận gần nhất T B T B B 9 Trận 6-1-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất T T T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 -3 4 T H B 21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 -3 4 H B T 22 Anderlecht 3 1 0 2 +1 3 T B B 23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 0 3 T B B 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Anderlecht ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster) ✚ K. Sardella (Inactive) ✚ M. Winkler (Inactive) ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster) Red Bull Salzburg ✚ E. Aguilar (Muscle Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Kitano (Ankle Injury) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Mellberg (Muscle Injury) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Redzic (Muscle Injury)