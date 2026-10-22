Nhận định Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Ararat-Armenia lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại sân Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của Ararat-Armenia. Đội khách đứng hạng 20 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đang ở hạng 34 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

AZ Alkmaar giữ vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là điểm nhấn đầu tiên của cặp đấu này. AZ Alkmaar xếp thứ 20 với 3 điểm, còn Ararat-Armenia đứng thứ 34 và chưa có điểm nào.

Với đội khách, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm trên. Với chủ nhà, trận đấu là dịp để chấm dứt giai đoạn chưa ghi điểm và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Phong độ gần đây: Hai bức tranh khác nhau

Ararat-Armenia thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có mạch phong độ tích cực, với chiến thắng ở trận vừa qua. Tuy vậy, thứ hạng hiện tại của họ vẫn còn rất thấp.

Ở chiều ngược lại, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách kết thúc chuỗi này bằng một trận hòa, sau khi trước đó đan xen thắng và thua. Phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Phong độ lên xuống của AZ Alkmaar cho thấy sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. Nếu duy trì được sự chắc chắn khi làm khách, đội bóng này có cơ hội giữ vững vị trí đang bám đuổi.

Về phía Ararat-Armenia, 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng tinh thần đáng kể. Chủ nhà thi đấu trên sân nhà và đang có đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất, nên có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét tổng thể, AZ Alkmaar được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và có điểm số trong tay. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Ararat-Armenia tốt hơn, nên đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một đội đang cố bám sát nhóm trên và một đội muốn tận dụng đà thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B H T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất H T B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 19 Torreense 2 1 0 1 0 3 B T 20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 3 T B 21 Red Bull Salzburg 2 1 0 1 -3 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 33 Celtic 2 0 0 2 -5 0 B B 34 Ararat-Armenia 2 0 0 2 -5 0 B B 35 Celje 2 0 0 2 -5 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Ararat-Armenia ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ Z. Banjaqui (Injury) ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ Z. Banjaqui (Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Clasie (Knock) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury)