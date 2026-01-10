Nhận định Argentina vs Bolivia: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Argentina bước vào cuộc so tài với Bolivia vào lúc 07h00 ngày 01/10 với sự tự tin lớn nhờ chuỗi toàn thắng cả 5 trận đối đầu gần nhất cùng phong độ ấn tượng.

Argentina sẽ có cuộc chạm trán với Bolivia vào lúc 07h00 ngày 01/10/2026 trên sân vận động Estadio Mario Alberto Kempes. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng rõ rệt nhờ thành tích đối đầu vượt trội cùng chuỗi phong độ hết sức ổn định trong thời gian gần đây.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán trực tiếp đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện xứ Tango. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Argentina áp đảo tuyệt đối khi giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, không để đối thủ cầm hòa hay tạo nên bất kỳ bất ngờ nào.

Sự vượt trội trong các cuộc đọ sức trực tiếp mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Việc liên tục vượt qua đối thủ ở những lần giáp mặt trước đó giúp Argentina định hình được lối chơi chủ động và tâm lý thi đấu đĩnh đạc khi tái đấu trên sân Estadio Mario Alberto Kempes.

Phong độ trái ngược giữa hai đội bóng

Bên cạnh điểm tựa đối đầu, phong độ thực tế của hai bên cũng đang cho thấy hai hình ảnh trái ngược. Argentina duy trì phong độ xuất sắc với mạch 4 trận toàn thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần đây. Sự liền mạch trong cách vận hành chiến thuật giúp đội bóng này luôn giữ được tính kiểm soát cao trong mỗi trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Bolivia đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng nhưng đã phải nhận tới 4 thất bại. Kết quả này phản ánh những khó khăn trong việc duy trì sự tập trung nơi hàng phòng ngự cũng như khả năng tận dụng cơ hội ở tuyến trên.

Kỳ vọng chiến thuật tại Estadio Mario Alberto Kempes

Với ưu thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận toàn thắng, Argentina nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà có đủ sự tự tin để kiểm soát nhịp độ, kéo giãn đội hình đối phương nhằm tìm kiếm khoảng trống.

Trong khi đó, Bolivia sẽ cần phải thi đấu thận trọng tối đa. Chuỗi trận thiếu ổn định vừa qua buộc họ phải ưu tiên gia cố sự chắc chắn trong khối đội hình lùi sâu, nỗ lực hạn chế tối đa các sai số cá nhân nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đối thủ có thành tích đối đầu áp đảo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Argentina · 5 thắng 0 hòa Bolivia · 0 thắng Argentina 6 - 0 Bolivia ARG Bolivia 0 - 3 Argentina ARG Argentina 3 - 0 Bolivia ARG Bolivia 1 - 4 Argentina ARG Bolivia 1 - 2 Argentina ARG

Argentina 5 trận gần nhất B T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Bolivia 5 trận gần nhất B B B B T 6 Trận 1-1-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 12 Thủng lưới