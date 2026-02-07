Thị trường Nhận định Argentina vs Cape Verde: Nhà vua thế giới trước hiện tượng châu Phi Argentina vs Cape Verde diễn ra lúc 5h00 ngày 4/7/2026 trên sân Hard Rock Stadium, Miami, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Thông tin trước trận Argentina vs Cape Verde

Nội dung Thông tin Trận đấu Argentina vs Cape Verde Thời gian 5h00 ngày 4/7/2026 Địa điểm Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Nhận định Argentina vs Cape Verde

Argentina đi vào vòng knock-out với dáng dấp của một đội bóng lớn. Họ thắng trọn 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua và không gặp quá nhiều biến động dù HLV Lionel Scaloni đã xoay tua ở lượt cuối. Chiến thắng trước Algeria, Áo và Jordan giúp Albiceleste giữ được nhịp thi đấu lý tưởng trước giai đoạn loại trực tiếp.

Điểm đáng sợ của Argentina nằm ở chỗ họ không chỉ có Messi. Siêu sao 39 tuổi vẫn là cái tên được chờ đợi nhất, nhưng xung quanh anh là một hệ thống có nhiều phương án. Lautaro Martinez mạnh ở khả năng chọn vị trí, Julian Alvarez gây áp lực liên tục, Mac Allister và Enzo Fernandez giúp tuyến giữa vận hành trơn tru, còn De Paul mang đến năng lượng trong tranh chấp.

Argentina hiện chơi rất thực dụng khi cần, nhưng vẫn đủ bùng nổ khi có khoảng trống. Đội bóng Nam Mỹ có thể kiểm soát bóng lâu, chờ đối thủ xô lệch đội hình rồi tung ra đường chuyền quyết định. Trước Cape Verde, kịch bản Argentina cầm bóng vượt trội là rất dễ xảy ra.

Cape Verde lại bước vào trận đấu với vị thế của hiện tượng. Lần đầu dự World Cup, đội bóng châu Phi đã vượt qua vòng bảng sau 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Không thắng trận nào nhưng vẫn đi tiếp, Cape Verde đã chứng minh rằng sự kỷ luật và bền bỉ có thể tạo ra khác biệt.

Lối chơi của Cape Verde thiên về phòng ngự số đông. Họ không ngại nhường bóng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ sai lầm của đối thủ. Việc giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng, gồm trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, là cơ sở để Cape Verde tin vào khả năng gây khó khăn cho Argentina.

Dù vậy, đối đầu Argentina là bài toán rất khác. Messi có thể mở khóa hàng thủ bằng một đường chuyền, một cú sút phạt hoặc một pha xử lý trong không gian hẹp. Nếu Cape Verde chỉ tập trung phòng ngự quanh vòng cấm, họ sẽ phải đối mặt với áp lực dày đặc từ nhiều hướng.

Phân tích thế trận Argentina vs Cape Verde

Argentina có lợi thế lớn về phong độ. Đội bóng Nam Mỹ thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Cape Verde cũng bất bại 5 trận gần đây, nhưng hiệu suất tấn công khiêm tốn hơn với 6 bàn sau 5 trận.

Về thế trận, Argentina có thể tạo ra sức ép liên tục. Cape Verde sẽ cố gắng thu hẹp khoảng trống ở trung lộ, nhưng nếu hai biên bị kéo giãn, đại diện châu Phi sẽ rất khó duy trì cự ly đội hình.

Nhận định số bàn thắng Argentina vs Cape Verde

Argentina có thể tạo ra thế trận một chiều, nhưng Cape Verde đủ khả năng khiến trận đấu không vỡ quá sớm. Đại diện châu Phi sẽ chơi thấp, giảm khoảng trống sau lưng hàng thủ và buộc Argentina phải kiên nhẫn.

Nếu Albiceleste mở tỷ số trong hiệp một, tỷ số có thể được nới rộng ở nửa sau trận đấu. Với phong độ ghi bàn hiện tại, Argentina đủ khả năng tạo cách biệt an toàn.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Tỷ số gợi ý: Argentina 3-0 Cape Verde.

Tình hình lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có một dấu hỏi nhỏ với Cristian Romero do đau nhẹ. Dù vậy, HLV Scaloni vẫn còn nhiều lựa chọn ở hàng thủ và không thiếu phương án chất lượng để xoay tua.

Cape Verde mất Telmo Arcanjo vì chấn thương. Đây là tổn thất không nhỏ với đội bóng châu Phi trước trận đấu có độ khó rất cao.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Argentina dự kiến

E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Cape Verde dự kiến

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Phong độ Argentina vs Cape Verde

Argentina thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Albiceleste đang có sự cân bằng rất tốt giữa hàng công và hàng thủ.

Cape Verde bất bại 5 trận gần đây, nhưng có tới 4 trận hòa. Đại diện châu Phi gây ấn tượng bằng tinh thần kỷ luật, song khả năng ghi bàn vẫn là dấu hỏi lớn khi gặp đối thủ mạnh.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde

Hai đội chưa từng gặp nhau, nên trận đấu tại Miami sẽ mở ra lần chạm trán đầu tiên giữa Argentina và Cape Verde.

Dù đại diện châu Phi đang viết nên câu chuyện đẹp, khoảng cách về chất lượng đội hình và kinh nghiệm knock-out vẫn quá lớn.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Cape Verde

Thống kê Dữ liệu Argentina Thắng 5 trận gần nhất Hàng công Argentina 13 bàn sau 5 trận Hàng thủ Argentina 1 bàn thua sau 5 trận Cape Verde Bất bại 5 trận gần nhất Hàng công Cape Verde 6 bàn sau 5 trận Hàng thủ Cape Verde 3 bàn thua sau 5 trận Đối đầu Hai đội chưa từng gặp nhau

Dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde

Argentina đủ kiên nhẫn để phá khối phòng ngự thấp, đủ sắc bén để tận dụng thời cơ và đủ chắc chắn để hạn chế phản công. Cape Verde có thể khiến trận đấu khó khăn trong một số thời điểm, nhưng cửa đi tiếp vẫn nghiêng mạnh về Albiceleste.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde.