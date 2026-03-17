Nhận định Arsenal vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League Arsenal đứng trước cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu Champions League khi tiếp đón Bayer Leverkusen tại Emirates vào lúc 03h00 ngày 18/03, trong bối cảnh đội khách đang gặp khủng hoảng về lực lượng.

03h00 ngày 18/03 - Lượt trận vòng bảng UEFA Champions League

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayer Leverkusen tại sân vận động Emirates mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng xếp hạng. Trong khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ hủy diệt để chiếm giữ ngôi đầu, đại diện từ Đức lại đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng với vị trí thứ 16.

Sức mạnh tuyệt đối của Pháo thủ tại Emirates

Arsenal đang thể hiện một bộ mặt không thể ngăn cản tại đấu trường châu lục mùa này. Sau 9 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã giành tới 8 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận. Đặc biệt, tại thánh địa Emirates, họ duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối.

Hiệu suất ghi bàn của đội bóng thành London đạt mức ấn tượng với trung bình 2,7 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 0,6 bàn/trận. Với 24 điểm hiện có, Arsenal đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị dẫn đầu vòng bảng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự khi thiếu vắng các trụ cột như Martin Odegaard (chấn thương đầu gối) và Mikel Merino (chấn thương chân).

Bayer Leverkusen và bài toán khủng hoảng lực lượng

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Bayer Leverkusen đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió. Đội bóng nước Đức hiện đứng thứ 16 với 12 điểm sau 11 trận. Dù khả năng ghi bàn vẫn được duy trì ở mức 1,5 bàn/trận, nhưng hàng phòng ngự của họ lại quá mong manh khi đã để thủng lưới 15 bàn.

Đáng chú ý, danh sách vắng mặt của Leverkusen đang nối dài với hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng. Những cái tên như Arthur, L. Bade, E. Ben Seghir, M. Flekken và Lucas đều chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của M. Terrier vẫn còn là dấu hỏi lớn, điều này đặt gánh nặng cực lớn lên vai huấn luyện viên trong việc sắp xếp đội hình hành quân đến London.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Arsenal đang chiếm ưu thế nhẹ. Ở trận giao hữu vào tháng 8/2024, Pháo thủ đã đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 4-1. Tuy nhiên, tại lần đối đầu gần nhất vào ngày 12/03/2026, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1 trên sân của Leverkusen.

Thông tin lực lượng chi tiết:

M. Merino (chấn thương chân), M. Odegaard (chấn thương đầu gối), J. Timber (chấn thương). Bayer Leverkusen: Arthur (chấn thương mắt cá chân), L. Bade (chấn thương cơ), E. Ben Seghir (chấn thương mắt cá chân), M. Flekken (chấn thương đầu gối), Lucas (chấn thương bắp chân), N. Tella và I. Traore (không thi đấu).

Dựa trên các thông số thống kê, Arsenal được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng. Tỷ lệ trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng được dự báo ở mức 45%. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Arsenal được kỳ vọng sẽ ít nhất có được 1 điểm để bảo toàn vị trí đầu bảng.