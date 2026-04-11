Nhận định Arsenal vs Bournemouth - Premier League Arsenal đặt mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng tại sân Emirates khi tiếp đón Bournemouth, đội bóng đang sở hữu chuỗi 5 trận hòa liên tiếp đầy khó chịu.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bournemouth tại vòng 32 Premier League diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Với 70 điểm sau 31 trận, "Pháo thủ" đang chịu áp lực lớn từ nhóm bám đuổi, trong khi Bournemouth tạm an toàn ở vị trí thứ 13 với 42 điểm.

Chi tiết trận đấu

18:30 ngày 11/04/2026 Địa điểm: Sân vận động Emirates Stadium

Vị trí trên bảng xếp hạng Premier League

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Arsenal 1 70 Thắng 4, Hòa 1 Bournemouth 13 42 Hòa 5

Phân tích phong độ và thống kê

Arsenal: Sức mạnh tại Emirates

Arsenal đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi kết quả tích cực trong thời gian qua. Sau 31 vòng đấu, thầy trò Mikel Arteta đã giành được 21 chiến thắng, trong đó có tới 12 trận thắng trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng thành London rất ấn tượng với trung bình 2,0 bàn/trận, trong khi hàng phòng ngự chỉ để lọt lưới 22 bàn (0,7 bàn/trận) – con số thấp nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Bournemouth: Chuyên gia chia điểm

Đội khách Bournemouth đang trở thành một trong những đối thủ khó bị đánh bại nhất giải đấu theo cách kỳ lạ. Họ đã hòa 5 trận liên tiếp gần đây. Tổng cộng, Bournemouth đã có 15 trận hòa mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Mặc dù hàng công duy trì hiệu suất 1,5 bàn/trận, nhưng hàng thủ của họ cũng để thủng lưới tương đương 1,5 bàn/trận, tạo nên sự cân bằng mong manh.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang ở thế cân bằng tuyệt đối, điều này cảnh báo Arsenal không được phép chủ quan:

04/01/2026: Bournemouth 2 - 3 Arsenal

03/05/2025: Arsenal 1 - 2 Bournemouth

19/10/2024: Bournemouth 2 - 0 Arsenal

2 - 0 Arsenal 25/07/2024: Arsenal 1 - 1 Bournemouth

04/05/2024: Arsenal 3 - 0 Bournemouth

Trong 5 trận này, mỗi đội đều có 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự trước thềm trận đấu quan trọng này.

Arsenal

Vắng mặt: E. Eze (chấn thương bắp chân), P. Hincapie (chấn thương cơ), M. Merino (chấn thương bàn chân).

E. Eze (chấn thương bắp chân), P. Hincapie (chấn thương cơ), M. Merino (chấn thương bàn chân). Khả năng ra sân bỏ ngỏ: Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber và Leandro Trossard đều đang gặp các vấn đề chấn thương khác nhau và cần kiểm tra thêm trước giờ thi đấu.

Bournemouth

Vắng mặt: Lewis Cook (chấn thương gân kheo), Justin Kluivert (chấn thương đầu gối).

Lewis Cook (chấn thương gân kheo), Justin Kluivert (chấn thương đầu gối). Khả năng ra sân bỏ ngỏ: Tyler Adams và Carlos Soler đều đang hồi phục chấn thương gân kheo.

Nhận định và dự đoán

Dù sở hữu đội hình vượt trội và lợi thế sân nhà, Arsenal được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự lùi sâu của Bournemouth. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng Arsenal thắng và một kết quả hòa là ngang nhau (cùng 45%). Với quyết tâm đua vô địch, Arsenal có thể sẽ giành chiến thắng sát nút, trong khi Bournemouth sẽ cố gắng kéo dài chuỗi trận hòa của mình.

Dự đoán kết quả: Arsenal thắng.