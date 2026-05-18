Nhận định Arsenal vs Burnley - Premier League: Cơ hội cho Pháo thủ củng cố ngôi đầu Arsenal đối đầu Burnley tại Emirates với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì ngôi vương, trong khi đội khách đang ở thế chân tường trong cuộc đua trụ hạng.

Trận đấu không cân sức tại Emirates

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Burnley vào lúc 02:00 ngày 19/05/2026 là màn so tài giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi Arsenal đang vững vàng ở ngôi đầu với 79 điểm sau 36 vòng đấu, Burnley lại đang vật lộn ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 21 điểm.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Arsenal 1 79 Thắng 3 trận, thua 2 trận Burnley 19 21 Hòa 1 trận, thua 4 trận

Phong độ và hiệu suất thi đấu

Phong độ gần đây của Arsenal cho thấy sự ổn định cần thiết của một ứng cử viên vô địch. Đội bóng thành London đã giành 24 chiến thắng sau 36 trận, trong đó có 14 trận thắng trên sân nhà Emirates. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của Arsenal đang là điểm tựa vững chắc khi chỉ để thủng lưới trung bình 0,7 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Burnley đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Đội khách mới chỉ có được 4 chiến thắng từ đầu mùa và đã để thủng lưới tới 73 bàn, trung bình mỗi trận họ phải nhận 2 bàn thua. Với phong độ chỉ giành được 1 trận hòa trong 5 vòng đấu gần đây, chuyến hành quân đến London được dự báo sẽ lành ít dữ nhiều cho Burnley.

Lịch sử đối đầu ủng hộ chủ nhà

Lịch sử chạm trán đang nghiêng hẳn về phía đội quân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đặc biệt, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 11/2025, Arsenal đã nhẹ nhàng vượt qua Burnley với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

01/11/2025: Burnley 0 - 2 Arsenal

17/02/2024: Burnley 0 - 5 Arsenal

11/11/2023: Arsenal 3 - 1 Burnley

23/01/2022: Arsenal 0 - 0 Burnley

18/09/2021: Burnley 0 - 1 Arsenal

Tình hình lực lượng và chấn thương

Arsenal bước vào trận đấu này với một số tổn thất nhân sự đáng kể. Mikel Merino và J. Timber chắc chắn vắng mặt do chấn thương chân và mắt cá. Hàng thủ của chủ nhà còn chịu ảnh hưởng khi B. White gặp chấn thương đầu gối, trong khi khả năng ra sân của R. Calafiori vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Bên phía Burnley, huấn luyện viên cũng không có được đội hình mạnh nhất khi J. Beyer vắng mặt vì chấn thương gân kheo và J. Cullen nghỉ thi đấu do gặp vấn đề về đầu gối. Những thiếu hụt này càng làm hẹp thêm cơ hội tạo bất ngờ của đội khách trước sức mạnh tấn công từ phía Arsenal.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Arsenal được đánh giá là ứng cử viên số một cho chiến thắng. Với mục tiêu bảo vệ ngôi vương Premier League, một chiến thắng cách biệt cho đội chủ sân Emirates là kịch bản đã được dự báo trước, khi Burnley gần như không có khả năng gây đột biến trước một hệ thống phòng ngự kỷ luật.