Nhận định Arsenal vs Hull City: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục từ vị trí thứ 11 với 11 điểm, trong khi Arsenal dẫn đầu với 24 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.

Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ phải làm điều đó trên sân của đội đầu bảng. Arsenal đứng hạng 1 với 24 điểm, còn Hull City xếp hạng 11 với 11 điểm, kém 13 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Arsenal đang giữ vị trí số một với 24 điểm. Hull City đứng thứ 11 với 11 điểm, nên muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu thì cần những kết quả vượt trội.

Vì vậy, cuộc gặp này là phép thử lớn với Hull City. Với Arsenal, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu trước một đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ đối lập

Arsenal bước vào trận với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào.

Ngược lại, Hull City đang gặp khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi trận không thắng này khiến họ khó tạo được đà tâm lý khi đến Emirates Stadium.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Hull City chưa thắng trận nào.

Thành tích này cho thấy Hull City chưa tìm được cách gây khó khăn thực sự cho Arsenal trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội đang có phong độ tốt và nắm lợi thế sân nhà, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Hull City cần giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để phá vỡ chuỗi trận không thắng.

Nếu bắt được nhịp ngay từ đầu, Hull City có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu hơn với đội đầu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ, thứ hạng và thành tích đối đầu vẫn nghiêng về phía Arsenal.

Nhận định

Arsenal là đội được đánh giá cao hơn ở hầu hết các khía cạnh: vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Hull City cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng, nếu muốn nuôi hy vọng bám sát nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 4 thắng 1 hòa Hull City · 0 thắng Arsenal 2 - 0 Hull City ARS Hull City 1 - 4 Arsenal ARS Hull City 0 - 4 Arsenal ARS Arsenal 0 - 0 Hull City Hòa Hull City 1 - 3 Arsenal ARS

Arsenal 5 trận gần nhất T T H T H 9 Trận 8-0-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 5 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất H H B H B 9 Trận 2-5-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 10 Aston Villa 9 3 3 3 -3 12 H T T H T 11 Hull City 9 2 5 2 +1 11 H H B H B 12 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H …