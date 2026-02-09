Nhận định AS Roma vs Cagliari - Serie A: Thử thách cho tham vọng Top 4 AS Roma tiếp đón Cagliari tại Stadio Olimpico trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, khi hàng loạt trụ cột như Dybala và Dovbyk vắng mặt vì chấn thương.

Cuộc đối đầu giữa AS Roma và Cagliari vào lúc 02h45 ngày 10/02/2026 tại Stadio Olimpico mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hiện tại, AS Roma đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, chỉ kém nhóm dẫn đầu một khoảng cách sít sao. Trong khi đó, Cagliari đang nỗ lực cải thiện vị trí thứ 12 với 28 điểm.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

AS Roma bước vào trận đấu này với phong độ tương đối ổn định khi thắng 3 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của thủ đô Italy đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà với 7 chiến thắng sau 23 vòng đấu. Điểm tựa lớn nhất của Roma là hàng phòng ngự kỷ luật, chỉ để lọt lưới 14 bàn từ đầu mùa (trung bình 0,6 bàn/trận).

Ngược lại, Cagliari cho thấy sự bất ổn khi mới chỉ giành được 7 chiến thắng mùa này. Mặc dù hàng công của họ ghi được 28 bàn (nhiều hơn cả Roma 1 bàn), nhưng hàng thủ lại là điểm yếu chí tử khi đã để thủng lưới tới 31 lần. Phong độ 5 trận gần đây của đội khách là thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Bảng xếp hạng Serie A tạm thời

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AS Roma 5 43 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Cagliari 12 28 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Lịch sử đối đầu ưu thế thuộc về đội chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AS Roma chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý là chiến thắng hủy diệt 4-0 tại Olimpico vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, ở trận lượt đi mùa này vào tháng 12/2025, Cagliari đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà.

07/12/2025: Cagliari 1 - 0 AS Roma

16/03/2025: AS Roma 1 - 0 Cagliari

19/08/2024: Cagliari 0 - 0 AS Roma

06/02/2024: AS Roma 4 - 0 Cagliari

08/10/2023: Cagliari 1 - 4 AS Roma

Khủng hoảng lực lượng tại Stadio Olimpico

Đây là bài toán đau đầu nhất đối với ban huấn luyện AS Roma. Danh sách bệnh binh của đội chủ nhà đang kéo dài với những cái tên không thể thay thế. Đặc biệt, sự vắng mặt của bộ đôi tấn công A. Dovbyk (chấn thương háng) và P. Dybala (chấn thương đầu gối) sẽ làm suy giảm đáng kể sức mạnh hỏa lực.

Danh sách vắng mặt của AS Roma:

A. Dovbyk: Chấn thương vùng háng

Chấn thương vùng háng P. Dybala: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối E. Ferguson: Chấn thương mắt cá chân

Chấn thương mắt cá chân M. Hermoso: Chấn thương hông

Chấn thương hông M. Kone: Chấn thương hông

Chấn thương hông R. Vaz: Chấn thương cơ

Chấn thương cơ S. El Shaarawy: Đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân Achilles

Danh sách vắng mặt của Cagliari:

A. Belotti: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối G. Borrelli: Chấn thương đùi

Chấn thương đùi M. Felici: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối M. Folorunsho: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối Y. Mina: Chấn thương đầu gối

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dù mất nhiều trụ cột, AS Roma vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân bãi và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, với việc cả hai đội đều thiếu vắng các chân sút chủ lực, trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của chủ nhà và một kết quả hòa là ngang nhau (45%).

Nhìn chung, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho AS Roma là kịch bản khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại. Đội khách Cagliari dù có phong độ gần đây khá tốt nhưng thường gặp khó khăn khi phải hành quân xa nhà trước các đối thủ lớn.