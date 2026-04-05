Nhận định AS Roma vs Fiorentina - Serie A: Điểm tựa Stadio Olimpico AS Roma đặt mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu khi tiếp đón Fiorentina, đội bóng đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng Serie A.

Vòng đấu tới của Serie A sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa AS Roma và Fiorentina tại thánh địa Stadio Olimpico. Trong khi đội bóng thủ đô đang duy trì vị thế vững chắc trong nhóm dẫn đầu, "The Viola" lại đang trải qua một mùa giải đầy biến động và cần những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí thứ 16 hiện tại.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

AS Roma đang đứng thứ 6 với 61 điểm, sở hữu thành tích sân nhà đáng nể với 11 chiến thắng sau 17 trận. Hàng thủ của đội bóng áo bã trầu là điểm tựa lớn nhất khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận từ đầu mùa. Ngược lại, Fiorentina đang dậm chân ở vị trí thứ 16 với 37 điểm, đối mặt với áp lực lớn từ nhóm phía sau.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AS Roma 6 61 Thắng 3, hòa 1, thua 1 Fiorentina 16 37 Thắng 2, hòa 3

Phân tích lối chơi và thống kê then chốt

Lối chơi của AS Roma mùa này dựa trên sự thực dụng và kỷ luật cao. Với hiệu suất ghi bàn 1.4 bàn/trận, đội bóng của thành Rome không quá bùng nổ nhưng lại biết cách kết liễu trận đấu đúng lúc. Đặc biệt, sân nhà Stadio Olimpico là nơi họ tích lũy phần lớn số điểm với tỷ lệ thắng rất cao.

Bên kia chiến tuyến, Fiorentina thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc trong thời gian gần đây với chuỗi 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa). Tuy nhiên, khả năng dứt điểm vẫn là bài toán khó với đội khách khi họ chỉ đạt trung bình 1.1 bàn/trận. Việc phải thi đấu trên sân khách, nơi họ đã nhận tới 7 thất bại mùa này, sẽ là thử thách cực đại cho đoàn quân áo tím.

Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AS Roma đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất vào tháng 10/2025, Roma đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách.

Tình hình chấn thương

Đội chủ nhà gặp tổn thất không nhỏ khi tiền đạo chủ lực A. Dovbyk vắng mặt vì chấn thương vùng háng. Thủ quân L. Pellegrini (đùi), E. Ferguson (mắt cá) cũng không thể góp mặt, trong khi N. El Aynaoui vắng mặt do án treo giò. Fiorentina: Danh sách bệnh binh của đội khách khá dài với M. Kean (bắp chân), T. Lamptey (đầu gối), R. Piccoli (cơ), N. Fortini (lưng) và L. Balbo.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, AS Roma vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và bản lĩnh của một đội bóng cửa trên. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà đạt mức 45%, tương đương với tỷ lệ hòa. Fiorentina dù đang có phong độ ổn định nhưng với danh sách chấn thương dày đặc, một trận hòa tại Olimpico có lẽ đã là thành công ngoài mong đợi đối với họ.

Dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng, khi cả hai đội đều thiếu vắng những tiền đạo quan trọng nhất trong đội hình.

Dự đoán: AS Roma thắng hoặc hòa.