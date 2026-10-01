Nhận định AS Roma vs Genoa: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 14 điểm. Trận tiếp Genoa trên sân Stadio Olimpico diễn ra lúc 01:45 ngày 18/10/2026.

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận tiếp Genoa. Đội chủ nhà đang đứng thứ 3 với 14 điểm, trong khi Genoa mới có 4 điểm và xếp thứ 17. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 18/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma nuôi tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu

Vị trí thứ 3 cho thấy AS Roma đã có khởi đầu mùa giải đáng chú ý. Với 14 điểm, đội bóng thủ đô vẫn nằm trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng và có lý do để nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Bởi vậy, trận gặp đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng là dịp để AS Roma củng cố vị thế. Trên sân nhà Stadio Olimpico, đội bóng áo vàng đỏ sẽ muốn duy trì nhịp độ để không bị bỏ lại phía sau.

Phong độ: AS Roma hòa nhiều, Genoa thất thường

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua xuất hiện ngay ở lượt đấu gần đây nhất, nên đội chủ nhà cần một phản ứng tích cực. Chuỗi hòa nhiều cho thấy AS Roma khá chắc chắn nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội để giành trọn điểm.

Ngược lại, Genoa có chuỗi kết quả lên xuống: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thắng ở trận vừa qua nên sẽ đến thủ đô với tinh thần khá hơn so với bảng xếp hạng thể hiện.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Genoa thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế nghiêng về đội chủ nhà. Tuy vậy, một trận thắng của Genoa là lời nhắc rằng AS Roma không thể chủ quan.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

AS Roma đang hơn Genoa 10 điểm và cách 14 bậc trên bảng xếp hạng. Với đội khách, mỗi điểm giành được đều có giá trị để cải thiện vị trí. Với đội chủ nhà, việc thắng sẽ giữ họ trong nhóm bám đuổi phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, hiệu quả khai thác cơ hội sẽ là chìa khóa của AS Roma. Đội bóng chủ nhà đã hòa tới 3 trong 5 trận gần nhất, nên việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng sớm có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phần Genoa, họ cần sự kỷ luật để hạn chế thế trận áp đảo của đối thủ trên sân Stadio Olimpico. Nếu duy trì được tinh thần sau trận thắng gần nhất, đội khách có thể làm khó chủ nhà trong những phút đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, AS Roma được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà có lợi thế sân nhà và động lực bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định của AS Roma khiến Genoa vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu chơi chắc chắn và tận dụng tốt tinh thần từ trận thắng gần nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 3 thắng 1 hòa Genoa · 1 thắng Genoa 2 - 1 AS Roma GEN AS Roma 3 - 1 Genoa AR AS Roma 3 - 1 Genoa AR Genoa 1 - 1 AS Roma Hòa AS Roma 1 - 0 Genoa AR

AS Roma 5 trận gần nhất B H H T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T B B T H 6 Trận 1-1-4 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T 4 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T … 16 Monza 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 17 Genoa 6 1 1 4 -6 4 T B H B B 18 Parma 6 1 1 4 -6 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) ✚ P. Dybala (Muscle Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ D. Malen (Red Card) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) Genoa ✚ L. Colombo (Ankle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ F. Meichtry (Muscle Injury) ✚ D. Sow (Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ Amorim (Ankle Injury) ✚ S. Otoa (Thigh Injury) ✚ L. Colombo (Ankle Injury)