Nhận định AS Roma vs Lazio - Serie A Trận Derby della Capitale rực lửa tại Stadio Olimpico sẽ là tâm điểm khi AS Roma nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu trước một Lazio đang tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Vào lúc 17:00 ngày 17/05/2026, trận derby thành Rome giữa AS Roma và Lazio sẽ diễn ra tại sân vận động Stadio Olimpico. Đây không chỉ là cuộc đối đầu mang đậm tính danh dự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành vé tham dự đấu trường châu lục của cả hai đội bóng thủ đô Italy trong giai đoạn cuối mùa giải Serie A.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

AS Roma hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 67 điểm, nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League. Ngược lại, Lazio đang xếp ở vị trí thứ 9 với 51 điểm, gặp nhiều khó khăn trong việc bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ AS Roma 5 67 thắng 4 trận, hòa 1 trận Lazio 9 51 thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận

Phân tích phong độ và sức mạnh đội hình

AS Roma: Sức mạnh từ hàng thủ và sân nhà

Đội bóng áo màu bã trầu đang thể hiện phong độ ấn tượng trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Hiệu suất ghi bàn của thầy trò AS Roma duy trì ở mức 1.5 bàn/trận, trong khi hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận. Đáng chú ý, trong số 21 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 12 trận diễn ra tại sân nhà Stadio Olimpico, biến nơi đây thành một pháo đài thực sự.

Lazio: Khó khăn bủa vây

Trái ngược với đối thủ, Lazio đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định với phong độ trồi sụt. Khả năng tấn công của họ khá hạn chế khi chỉ đạt hiệu suất 1.1 bàn/trận. Trên sân khách mùa này, Lazio cũng không có được kết quả khả quan khi đã để thua 6 trận. Việc hàng công thi đấu thiếu sắc bén đang là bài toán khó giải cho ban huấn luyện đội bóng áo xanh da trời.

Lịch sử đối đầu và xu hướng ghi bàn

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, AS Roma đang chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Các trận derby gần đây thường có xu hướng ít bàn thắng, đề cao tính thực dụng và sự chặt chẽ trong lối chơi của cả hai bên.

21/09/2025: Lazio 0 - 1 AS Roma

14/04/2025: Lazio 1 - 1 AS Roma

06/01/2025: AS Roma 2 - 0 Lazio

06/04/2024: AS Roma 1 - 0 Lazio

11/01/2024: Lazio 1 - 0 AS Roma

Tình hình lực lượng: Lazio khủng hoảng nhân sự

Lực lượng là yếu tố gây lo ngại nhất cho phía Lazio trong trận đấu tới. Danh sách vắng mặt của họ kéo dài với nhiều trụ cột quan trọng vì chấn thương và thẻ phạt. Ngược lại, AS Roma có lực lượng tương đối dày dạn dù thiếu vắng một vài cái tên.

Danh sách vắng mặt

Lazio: A. Romagnoli bị treo giò do thẻ đỏ; M. Zaccagni gặp chấn thương đầu gối; I. Provedel chấn thương vai; Patric gặp vấn đề cơ bắp và E. Motta cũng vắng mặt vì chấn thương.

Dự đoán trận đấu

Với lợi thế sân nhà và phong độ đang lên cao, AS Roma được đánh giá có tới 50% khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này. Việc Lazio thiếu vắng trung vệ trụ cột Romagnoli và thủ môn Provedel sẽ tạo ra những lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự mà các chân sút của Roma có thể khai thác. Nhìn chung, kịch bản khả quan nhất là một chiến thắng sít sao cho AS Roma hoặc một kết quả hòa có lợi cho đội chủ nhà.

Dự đoán kết quả: AS Roma giành chiến thắng hoặc hòa.