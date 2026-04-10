Nhận định AS Roma vs Pisa - Serie A: Cơ hội bứt phá tại Stadio Olimpico AS Roma đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội bét bảng Pisa tại vòng 32 Serie A để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, bất chấp cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

AS Roma sẽ có cuộc tiếp đón Pisa tại Stadio Olimpico vào lúc 01:45 ngày 11/04/2026. Đây được xem là cơ hội vàng để đội bóng áo bã trầu tích lũy điểm số trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, khi đối thủ của họ đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Trên bảng xếp hạng Serie A hiện tại, AS Roma đang đứng vị trí thứ 6 với 54 điểm sau 31 trận đấu. Đội chủ nhà cần duy trì sự ổn định để bảo vệ vị trí trong top 6 trước sự bám đuổi quyết liệt từ các đối thủ phía sau. Ngược lại, Pisa đang đứng cuối bảng (vị trí thứ 20) với vỏn vẹn 18 điểm. Hy vọng trụ hạng của đội khách đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi khoảng cách với nhóm an toàn ngày càng bị nới rộng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AS Roma 6 54 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Pisa 20 18 Thắng 1, Thua 4

Phong độ và thống kê chuyên môn

AS Roma thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa sân nhà và sân khách. Trong tổng số 17 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 10 trận họ giành được tại Stadio Olimpico. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,4 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 0,9 bàn/trận, hàng thủ của Roma được đánh giá là một trong những hệ thống vận hành chắc chắn nhất giải đấu.

Ngược lại, Pisa đang trải qua một mùa giải thảm họa. Họ chỉ mới giành được 2 chiến thắng sau 31 vòng đấu và chưa có bất kỳ trận thắng nào trên sân khách mùa này. Điểm yếu lớn nhất của Pisa nằm ở hàng phòng ngự khi đã để lọt lưới tới 55 bàn (trung bình 1,8 bàn/trận), trong khi hàng công chỉ ghi được 23 bàn thắng.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của HLV

Dù đối đầu với đối thủ yếu, AS Roma lại đang gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Danh sách chấn thương của đội chủ nhà kéo dài với những cái tên quan trọng như A. Dovbyk (chấn thương háng), P. Dybala (chấn thương đầu gối), E. Ferguson (chấn thương mắt cá) và G. Mancini. Ngoài ra, khả năng ra sân của M. Kone vẫn còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề về cơ bắp.

Bên phía Pisa, họ cũng đang nín thở chờ đợi tình hình sức khỏe của D. Denoon, M. Marin và I. Vural. Đây đều là những quân bài quan trọng trong kế hoạch của đội bóng này nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Rome.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 08/2025, AS Roma đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Pisa. Với thực lực hiện tại, Roma nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn ép đối thủ ngay từ đầu.

Dữ liệu phân tích cho thấy cơ hội giành chiến thắng của AS Roma là 45%, ngang bằng với tỷ lệ một trận hòa (45%), trong khi khả năng thắng của Pisa chỉ đạt 10%. Dù thiếu vắng các trụ cột trên hàng công, đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm.

Dự đoán kết quả: AS Roma thắng.