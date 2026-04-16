Nhận định Aston Villa vs Bologna - UEFA Europa League Aston Villa đứng trước cơ hội kéo dài chuỗi toàn thắng khi tiếp đón Bologna tại Villa Park lúc 02:00 ngày 17/04/2026, trong bối cảnh đội khách đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Aston Villa sẽ đối đầu với Bologna vào lúc 02:00 ngày 17/04/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Villa Park, nơi đội chủ nhà đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng để bảo vệ vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng UEFA Europa League, Aston Villa hiện đang đứng thứ 2 với 21 điểm. Đội bóng nước Anh thể hiện sức mạnh tuyệt đối với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trong tổng số 11 trận đã đấu mùa này, Villa giành tới 10 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đặc biệt, họ chưa từng chia điểm hay thất bại trên sân nhà Villa Park.

Ngược lại, Bologna đang xếp vị trí thứ 10 với 15 điểm sau 13 trận đấu. Phong độ của đại diện nước Ý trong 5 trận gần nhất khá ổn định với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng bại của Bologna (ghi 22 bàn, thủng lưới 14 bàn) cho thấy hàng thủ của họ vẫn còn nhiều lỗ hổng so với sự chắc chắn của Aston Villa (ghi 20 bàn, chỉ thủng lưới 7 bàn).

Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện nước Anh

Aston Villa đang nắm giữ lợi thế tâm lý tuyệt đối khi toàn thắng trong cả 3 lần chạm trán Bologna gần nhất. Gần đây nhất, vào ngày 10/04/2026, Villa đã đánh bại Bologna ngay trên sân khách với tỷ số 3-1. Trước đó, họ cũng có hai chiến thắng giữ sạch lưới tại Villa Park với tỷ số lần lượt là 2-0 và 1-0.

Tình hình lực lượng

Cả hai huấn luyện viên đều phải đối mặt với bài toán nhân sự trước trận đấu này:

Aston Villa

Alysson, R. Barkley và B. Madjo: Vắng mặt.

B. Kamara: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

J. Sancho: Bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương vai.

Bologna

K. Bonifazi, T. Dallinga, L. De Silvestri và E. Fauske Helland: Vắng mặt.

B. Dominguez: Vắng mặt do chấn thương hông.

J. Lucumi: Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng (treo giò).

L. Skorupski: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Với lợi thế sân nhà và phong độ hủy diệt, Aston Villa được đánh giá có khả năng giành chiến thắng lên tới 45%. Khả năng hai đội chia điểm cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của Bologna chỉ chiếm 10%. Với hàng phòng ngự chỉ để lọt lưới trung bình 0.6 bàn/trận, Aston Villa nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm chủ thế trận tại Villa Park.

Dự đoán: Aston Villa thắng hoặc hòa.