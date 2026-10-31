Nhận định Aston Villa vs Fulham: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 11 điểm, và tiếp Fulham, đội xếp hạng 15, trên sân Villa Park lúc 03:00 ngày 01/11/2026.

Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Fulham trên sân Villa Park lúc 03:00 ngày 01/11/2026. Với 11 điểm, đội chủ nhà đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi đối thủ có 8 điểm và đang ở vị trí thứ 15.

Aston Villa giữ vị thế bám đuổi

Hạng 9 cùng 11 điểm cho thấy Aston Villa đang ở khoảng giữa phía trên của bảng xếp hạng, đủ gần nhóm dự cúp châu lục để mỗi trận đấu đều có giá trị. Đội chủ nhà không có nhiều chỗ cho sự chủ quan nếu muốn duy trì nhịp bám đuổi.

Phong độ gần đây là điểm cộng lớn. Trong 5 trận gần nhất, Aston Villa thắng 4 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận thua duy nhất lại là trận mới diễn ra gần đây nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Vì vậy, trận gặp Fulham là cơ hội để đội bóng của Villa Park lấy lại mạch thắng.

Fulham mang theo phong độ chập chờn

Fulham đến Villa Park với 8 điểm và đứng thứ 15, kém Aston Villa 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, Fulham cũng vừa thua ở trận gần nhất. Trước đó, họ có hai trận thắng nối tiếp rồi một trận thua và một trận hòa. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Aston Villa thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Fulham thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với Aston Villa, thử thách lớn nhất là phản ứng sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được tinh thần của chuỗi 4 trận thắng trước đó, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để giành điểm số trọn vẹn và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Với Fulham, trận đấu là dịp để chặn đà sa sút sau trận thua gần nhất và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Dù vậy, phong độ chưa ổn định và thế đối đầu bất lợi khiến nhiệm vụ của đội khách không dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, Aston Villa nhỉnh hơn ở hầu hết các chỉ số: thứ hạng, điểm số, phong độ 5 trận gần nhất và thành tích đối đầu. Lợi thế sân nhà càng củng cố xu hướng nghiêng về đội chủ nhà. Fulham vẫn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những khoảng trống, nhưng Aston Villa là bên có nhiều cơ sở hơn để giành chiến thắng ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Aston Villa · 4 thắng 0 hòa Fulham · 1 thắng Fulham 1 - 0 Aston Villa FUL Aston Villa 3 - 1 Fulham AV Aston Villa 1 - 0 Fulham AV Fulham 1 - 3 Aston Villa AV Fulham 1 - 2 Aston Villa AV

Aston Villa 5 trận gần nhất B T T T T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất B T T B H 8 Trận 2-2-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 8 Newcastle 8 3 2 3 -2 11 T B B T B 9 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11 T T H T B 10 Hull City 8 2 4 2 +1 10 H B H B H … 14 Tottenham 8 2 3 3 -2 9 T T H B H 15 Fulham 8 2 2 4 -2 8 T T B H H 16 Manchester United 8 1 4 3 -3 7 B H H H B …

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) Fulham ✚ R. Sessegnon (Red Card) ✚ R. Sessegnon (Red Card)