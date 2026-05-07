Nhận định Aston Villa vs Nottingham Forest - UEFA Europa League Aston Villa sở hữu phong độ toàn thắng 5 trận gần nhất, sẵn sàng tiếp đón Nottingham Forest tại Villa Park trong khuôn khổ lượt trận Europa League kịch tính.

Trận đấu giữa Aston Villa và Nottingham Forest trong khuôn khổ UEFA Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 08/05/2026 tại sân vận động Villa Park. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi đội chủ nhà đang có phong độ cực cao, trong khi đội khách đang nỗ lực cải thiện vị trí của mình trên đấu trường châu lục.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Aston Villa đang đứng ở vị trí thứ 2 với 21 điểm sau 13 trận đã đấu. Đội bóng chủ sân Villa Park đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đặc biệt, thành tích sân nhà của họ là tuyệt đối khi thắng cả 6 trận từ đầu mùa, ghi trung bình 1,8 bàn mỗi trận và chỉ để lọt lưới 0,6 bàn.

Ngược lại, Nottingham Forest đang xếp ở vị trí thứ 13 với 14 điểm sau 15 trận. Phong độ của đội khách trong 5 trận gần nhất bao gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Dù thành tích sân khách không quá tệ với 3 chiến thắng sau 15 trận, nhưng việc phải đối đầu với một Aston Villa đang thăng hoa tại Villa Park sẽ là thử thách vô cùng lớn đối với họ.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Nhìn vào lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất, có thể thấy sự cân bằng rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể, mỗi đội đều đã giành được 2 chiến thắng và có 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trong lần đối đầu gần nhất vào ngày 01/05/2026, Nottingham Forest đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, ở hai lần tiếp đón đối thủ trên sân nhà trước đó vào năm 2025 và đầu năm 2026, Aston Villa đều là đội giành trọn 3 điểm với các tỷ số lần lượt là 2-1 và 3-1.

Tình hình lực lượng: Danh sách chấn thương kéo dài

Cả hai đội bóng đều đang đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự trước giờ bóng lăn. Bên phía Aston Villa, danh sách cầu thủ vắng mặt bao gồm Alysson (chấn thương cơ), Boubacar Kamara (chấn thương đầu gối) và Amadou Onana (chấn thương bắp chân). Ngoài ra, Ross Barkley và B. Madjo cũng không thể góp mặt trong đội hình thi đấu.

Về phía Nottingham Forest, tình hình còn trở nên khó khăn hơn. Đội bóng này chắc chắn thiếu vắng Willy Boly, John Victor và N. Savona đều do chấn thương đầu gối. Các cầu thủ khác như Taiwo Awoniyi, Hudson-Odoi, Netz và Silva Moreira cũng vắng mặt vì những lý do khác nhau. Thêm vào đó, khả năng ra sân của các trụ cột như Morgan Gibbs-White (chấn thương đầu), Murillo (chấn thương cơ), Ola Aina, Ndoye và Sangare vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế tuyệt đối tại Villa Park, Aston Villa được dự đoán sẽ là đội kiểm soát thế trận. Lối chơi ổn định với hàng thủ chỉ để thủng lưới 0,8 bàn mỗi trận là nền tảng để đội chủ nhà tự tin giành kết quả khả quan. Dự đoán tỷ lệ thắng của Aston Villa là 45%, trong khi khả năng hòa cũng chiếm 45%, cho thấy một trận đấu có thể sẽ diễn ra thận trọng.

Dưới góc độ chuyên môn, khả năng cao trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi dự đoán đội chủ nhà ghi dưới 2,5 bàn và đội khách dưới 1,5 bàn. Lời khuyên hợp lý nhất cho trận đấu này là lựa chọn Aston Villa thắng hoặc hòa (Double chance).