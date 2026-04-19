Nhận định Aston Villa vs Sunderland - Premier League: Villa nỗ lực bảo vệ vị thế top 4 Aston Villa tiếp đón Sunderland tại Villa Park vào lúc 20:00 ngày 19/04/2026 trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định. Đội chủ sân Villa Park cần một kết quả thuận lợi để duy trì khoảng cách với các đối thủ bám đuổi.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Aston Villa hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 55 điểm sau 32 vòng đấu. Đội chủ sân Villa Park đang nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 5 vòng đấu gần nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Aston Villa 4 55 Hòa, Thắng, Thua, Thua, Thua Sunderland 11 46 Thắng, Thắng, Thua, Thắng, Hòa

Ngược lại, Sunderland đang thể hiện một bộ mặt khá tích cực. Đứng ở vị trí thứ 11 với 46 điểm, "Mèo đen" gần như đã an toàn và đang chơi với tâm lý thoải mái. Trong 5 trận đấu gần đây, họ giành được tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Sự ổn định này biến Sunderland thành một đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào đang nằm trong nhóm đầu.

Sức mạnh sân nhà đối đầu bản lĩnh sân khách

Thống kê mùa này cho thấy Aston Villa là đội bóng tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà. Trong tổng số 16 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 10 trận được thực hiện tại Villa Park. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.3 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 1.2 bàn/trận, đoàn quân của HLV tại Villa Park luôn biết cách tạo ra áp lực lớn lên đối thủ.

Về phía Sunderland, thành tích sân khách của họ ở mức trung bình với 4 chiến thắng và 5 trận hòa sau 16 chuyến hành quân. Lối chơi của đội khách thiên về sự thực dụng với hiệu suất ghi 1.0 bàn/trận và để thủng lưới 1.1 bàn/trận. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương sẽ là thử thách lớn cho Sunderland trong việc duy trì cấu trúc đội hình tại Villa Park.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích đang nghiêng nhẹ về phía Aston Villa với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 9/2025, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1 trên sân của Sunderland.

Danh sách chấn thương

B. Kamara vắng mặt vì chấn thương đầu gối; Alysson bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp vấn đề sức khỏe. Sunderland: Danh sách vắng mặt kéo dài bao gồm N. Angulo (chấn thương cơ), J. T. Bi (chấn thương cổ chân), R. Mundle (chấn thương gân kheo) và B. Traore (chấn thương đầu gối). D. Ballard vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa chắc chắn khả năng thi đấu.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dù đang có phong độ không tốt trong những vòng đấu vừa qua, Aston Villa vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình đồng đều. Sunderland dù có phong độ cao nhưng việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở nhiều vị trí chủ chốt sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ thi đấu suốt 90 phút.

Các chuyên gia dự đoán Aston Villa có khoảng 35% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (35%), trong khi cơ hội của Sunderland là 30%. Một kịch bản về một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng là điều có thể dự báo trước, khi cả hai đội đều có xu hướng ưu tiên sự an toàn trong phòng ngự.