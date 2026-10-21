Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Aston Villa vs Viking: Màn so tài của hai đội vào phom

Văn Thể21/10/2026 21:16

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Aston Villa và Viking cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất trước cuộc gặp tại Villa Park lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Aston Villa và Viking cùng bước vào trận đấu này với phong độ rất tốt. Mỗi đội đều thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Cuộc gặp diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Villa Park.

Aston Villa giữ nhịp thắng ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Aston Villa gồm thắng 4 trận và hòa 1 trận. Đội chủ nhà thắng 2 trận mới nhất, trước đó có một trận hòa, rồi thắng tiếp 2 trận trước đó nữa.

Điểm đáng chú ý là Aston Villa chưa nếm mùi thất bại trong giai đoạn này. Phong độ ấy giúp họ đứng hạng 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Việc thi đấu trên sân nhà tại Villa Park cũng là yếu tố để đội bóng duy trì sự tự tin. Với đà thăng hoa hiện tại, Aston Villa có đủ cơ sở để chủ động kiểm soát thế trận.

Viking mang theo chuỗi kết quả đáng nể

Viking cũng có 5 trận gần nhất rất đáng chú ý: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Đội khách thắng trận gần nhất, hòa trận liền trước, rồi thắng liên tiếp 3 trận trước đó.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khác. Viking đang đứng hạng 29 với 1 điểm, thấp hơn nhiều so với Aston Villa. Điều này cho thấy chuỗi kết quả tích cực của họ chưa được phản ánh đầy đủ ở thứ hạng hiện tại.

Hai bức tranh đối lập trên bảng xếp hạng

Dù có phong độ gần đây tương đồng, hai đội đang ở những vị trí rất xa nhau. Aston Villa đứng hạng 4 với 6 điểm, còn Viking ở hạng 29 với 1 điểm, tức khoảng cách 5 điểm.

Khoảng cách này khiến trận đấu có thêm một lớp ý nghĩa. Aston Villa muốn tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, Viking có cơ hội dùng chuỗi trận tích cực để tạo thêm động lực cho phần còn lại của hành trình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều chưa thua trong 5 trận gần nhất, những chi tiết nhỏ có thể quyết định trận đấu. Khả năng giữ sự chắc chắn ở hàng thủ và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Aston Villa, với lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhiều khả năng sẽ là bên giữ thế chủ động. Viking có thể dựa vào tinh thần của chuỗi trận không thua để duy trì sự kỷ luật và tìm cách gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, hai đội gần như cân bằng với cùng số trận thắng và hòa. Điểm khác biệt nằm ở thứ hạng và yếu tố sân nhà, vốn đang nghiêng về phía Aston Villa.

Dù vậy, một Viking đang thắng nhiều hơn thua chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Trận đấu tại Villa Park hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang vào phom, nơi chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Aston Villa
5 trận gần nhất
TTHTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
9
Ghi (TB 4.5)
2
Thủng lưới
Viking
5 trận gần nhất
THTTT
4
Trận
1-2-1
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
4Aston Villa2200+76TT
5Barcelona3201+56BTT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
28Fenerbahçe3021-62HBH
29Viking2011-21HB
30Slavia Praha3012-31HBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Aston Villa
M. Cisse (Off the roster)
B. Madjo (Off the roster)
J. Manzambi (Calf Injury)
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Muscle Injury)
A. Wan-Bissaka (Muscle Injury)
M. Cisse (Off the roster)
B. Madjo (Off the roster)
Viking
A. Baertelsen (Foot Injury)
V. Berisha (Thigh Injury)
S. Bjorshol (Knee Injury)
N. D'Agostino (Leg Injury)
K. Frimpong (Off the roster)
M. Roseth (Knee Injury)
H. Falchener (Knee Injury)
K. Haugen (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Aston Villa vs Viking: Màn so tài của hai đội vào phom
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO