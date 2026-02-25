Nhận định Atalanta vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League Atalanta và Borussia Dortmund sẽ có màn đối đầu trực tiếp tại New Balance Arena nhằm cải thiện vị trí trong nhóm giữa bảng xếp hạng Champions League.

Trận đấu giữa Atalanta và Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 00h45 ngày 26/02/2026 tại New Balance Arena. Đây là cuộc đối đầu quan trọng trong khuôn khổ vòng phân hạng UEFA Champions League, nơi cả hai đội đang nỗ lực tích lũy điểm số để đảm bảo một vị trí trong nhóm đi tiếp.

Tình hình bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Atalanta đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 9 trận đấu. Trong 5 trận gần nhất tại giải đấu, đội chủ nhà có phong độ không ổn định khi giành được 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Hiệu suất ghi bàn của đại diện Italy dừng ở mức 1,1 bàn/trận, trong khi hàng thủ để thủng lưới trung bình 1,3 bàn mỗi trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Borussia Dortmund xếp ở vị trí thứ 17 với 11 điểm. Mặc dù sở hữu hàng công thi đấu bùng nổ với trung bình 2,3 bàn thắng mỗi trận, nhưng hàng phòng ngự của đội bóng nước Đức lại bộc lộ nhiều sơ hở khi để lọt lưới 1,9 bàn/trận. Phong độ gần đây của Dortmund khá đáng lo ngại khi họ chỉ thắng 1, hòa 1 và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Về lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund đang chiếm ưu thế trước đối thủ Italy. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Dortmund giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào ngày 18/02/2026, Dortmund đã đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0.

Thống kê cho thấy Atalanta chơi khá ổn định trên sân nhà mùa này với 2 chiến thắng sau 4 trận. Ngược lại, Borussia Dortmund mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng sau 4 lần hành quân xa nhà tại đấu trường châu lục năm nay.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với tổn thất đáng kể về nhân sự. Atalanta chắc chắn vắng mặt C. De Ketelaere do chấn thương đầu gối và G. Raspadori gặp vấn đề ở đùi. Đây là những mất mát lớn đối với khả năng tấn công của đội bóng thành Bergamo.

Borussia Dortmund thậm chí còn đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng hơn. Ngoài sự vắng mặt của P. Drewes và F. Mane, khả năng ra sân của bộ ba trụ cột hàng thủ gồm E. Can (chấn thương háng), N. Schlotterbeck (chấn thương cơ) và N. Sule (chấn thương đùi) vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên môn, Borussia Dortmund vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà của Atalanta và tình hình chấn thương của Dortmund có thể biến trận đấu thành một màn chia điểm.

Các chuyên gia dự báo tỷ lệ chiến thắng của đội khách và tỷ lệ hòa là tương đương nhau (45%). Với hàng công mạnh mẽ của Dortmund đối đầu với lối chơi kỷ luật của Atalanta, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Dortmund là kịch bản được dự đoán cao nhất.

Cập nhật đội hình lúc 00:15 26/02/2026

Đội hình chính thức

Atalanta

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Raffaele Palladino

Đội hình xuất phát:

29. Marco Carnesecchi (G)

42. Giorgio Scalvini (D)

4. Isak Hien (D)

23. Sead Kolašinac (D)

77. Davide Zappacosta (M)

15. Marten de Roon (M)

8. Mario Pašalić (M)

47. Lorenzo Bernasconi (M)

10. Lazar Samardžić (F)

59. Nicola Zalewski (F)

9. Gianluca Scamacca (F)

Dự bị:

31. Francesco Rossi

57. Marco Sportiello

3. Odilon Kossounou

5. Mitchel Bakker

19. Berat Djimsiti

69. Honest Ahanor

6. Yunus Musah

13. Éderson

16. Raoul Bellanova

7. Kamaldeen Sulemana

45. Dominic Vavassori

90. Nikola Krstović

Borussia Dortmund

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Niko Kovac

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

23. Emre Can (D)

3. Waldemar Anton (D)

5. Ramy Bensebaini (D)

26. Julian Ryerson (M)

7. Jobe Bellingham (M)

8. Felix Nmecha (M)

24. Daniel Svensson (M)

14. Maximilian Beier (F)

10. Julian Brandt (F)

9. Serhou Guirassy (F)

Dự bị: