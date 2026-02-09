Nhận định Atalanta vs Cremonese - Serie A: Thử thách tại New Balance Arena Atalanta đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu khi tiếp đón một Cremonese đang suy yếu về lực lượng vào lúc 00h30 ngày 10/02/2026.

Cuộc đối đầu giữa Atalanta và Cremonese tại vòng đấu tới của Serie A mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội ở hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi Atalanta đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, Cremonese lại đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng với phong độ thiếu ổn định. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động New Balance Arena.

Vị thế trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

Atalanta hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 36 điểm sau 23 trận đấu. Đội bóng của vùng Bergamo duy trì sự ổn định tương đối với 9 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ để thua 5 trận từ đầu mùa. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ đang thi đấu khá kỷ luật khi chỉ để lọt lưới 20 bàn (trung bình 0.9 bàn/trận).

Ngược lại, Cremonese đang xếp ở vị trí thứ 15 với 23 điểm. Họ đã phải nhận tới 10 thất bại sau 23 vòng đấu. Với hiệu số bàn thắng bại âm 11, đội khách đang thực sự đối mặt với áp lực lớn khi phải hành quân tới sân của một đối thủ có lối chơi khó chịu như Atalanta.

Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ của Atalanta trong 5 trận gần nhất là rất ấn tượng với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đặc biệt, sân nhà là điểm tựa vững chắc cho họ khi đã giành được 6 chiến thắng tại đây. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.3 bàn/trận cho thấy Atalanta luôn biết cách tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ.

Phía bên kia chiến tuyến, Cremonese đang có dấu hiệu hụt hơi với chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm 3 trận thua và 2 trận hòa. Khả năng thi đấu xa nhà của họ cũng không mấy khả quan khi đã để thua 6 trận trên sân khách mùa này.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atalanta giành chiến thắng 2 trận và có 3 trận hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 10/2025, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bảng so sánh phong độ và vị thế

Thông số Atalanta (Chủ nhà) Cremonese (Khách) Vị trí BXH 7 15 Điểm số 36 23 Phong độ 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 2 thua 3, hòa 2 Tỷ lệ ghi bàn trung bình 1.3 bàn/trận 0.9 bàn/trận Tỷ lệ thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận 1.3 bàn/trận

Tình hình lực lượng: Tổn thất nhân sự nghiêm trọng

Atalanta sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. H. Ahanor vắng mặt do nhận thẻ đỏ, trong khi tiền vệ kỳ cựu M. De Roon cũng không thể thi đấu vì đã nhận đủ số thẻ vàng. Điều này đòi hỏi huấn luyện viên phải có những toan tính chiến thuật mới để duy trì khả năng kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, tình hình của Cremonese còn tồi tệ hơn nhiều. Họ chắc chắn mất M. Collocolo do chấn thương. Ngoài ra, danh sách cầu thủ bỏ ngỏ khả năng ra sân còn rất dài bao gồm W. Bondo, M. Payero, A. Sanabria và J. Vandeputte đều do các vấn đề về cơ bắp và chấn thương. F. Moumbagna cũng có khả năng vắng mặt vì lý do cá nhân.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế sân nhà và phong độ ổn định, Atalanta được dự đoán sẽ là đội nắm quyền chủ động. Việc Cremonese thiếu vắng nhiều trụ cột ở cả ba tuyến sẽ khiến họ khó lòng trụ vững trước các đợt hãm thành của đội chủ nhà. Các chuyên gia nhận định khả năng thắng hoặc hòa của Atalanta lên tới 100%, trong đó tỷ lệ thắng trực tiếp được ước tính khoảng 50%.

Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu mà Atalanta sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực. Đối với Cremonese, một kết quả hòa tại New Balance Arena trong bối cảnh hiện tại đã có thể coi là một thành công ngoài mong đợi.