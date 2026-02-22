Nhận định Atalanta vs Napoli - Serie A: Thử thách cực đại cho đội khách tại New Balance Arena Napoli đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi làm khách trước Atalanta đang có phong độ ổn định. Một kết quả có lợi sẽ giúp chủ nhà áp sát top đầu.

Vòng đấu tới của Serie A chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Atalanta và Napoli tại sân vận động New Balance Arena vào lúc 21:00 ngày 22/02/2026. Đây là trận cầu tâm điểm ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng, nơi Napoli đang nỗ lực bảo vệ vị thế trong top 3, còn Atalanta quyết tâm bám đuổi tấm vé dự Champions League.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Napoli đang đứng ở vị trí thứ 3 với 50 điểm sau 25 vòng đấu. Phong độ của đội khách trong 5 trận gần nhất bao gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà của Napoli vẫn để lại những dấu hỏi lớn khi họ đã nhận tới 5 thất bại trên sân khách kể từ đầu mùa.

Ngược lại, Atalanta đang xếp thứ 7 với 42 điểm nhưng sở hữu phong độ rất ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng vùng Bergamo vẫn giữ được mạch bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tại sân nhà mùa này, Atalanta mới chỉ để thua 2 trận, cho thấy New Balance Arena luôn là điểm tựa vững chắc của thầy trò huấn luyện viên Gian Piero Gasperini.

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Atalanta đang chiếm ưu thế khi giành chiến thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Đáng chú ý là hai chiến thắng đậm với cùng tỷ số 3-0 ngay trên sân của Napoli trong năm 2024. Điều này mang lại sự tự tin lớn cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Napoli 3 50 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Atalanta 7 42 Thắng 3, Hòa 2

Atalanta sở hữu hàng thủ thi đấu kỷ luật khi chỉ để lọt lưới trung bình 0.8 bàn/trận, thấp hơn so với con số 1.0 của Napoli. Trong khi đó, sức mạnh tấn công của hai đội khá tương đồng, hứa hẹn một thế trận chặt chẽ và đầy toan tính chiến thuật.

Tình hình lực lượng: Napoli tổn thất nặng nề

Cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình của Napoli. Danh sách vắng mặt kéo dài với những cái tên quan trọng như Kevin De Bruyne (chấn thương đùi), Scott McTominay (chấn thương cơ), và đội trưởng Giovanni Di Lorenzo (chấn thương đầu gối). Ngoài ra, David Neres và Amir Rrahmani cũng chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Frank Anguissa vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề ở đùi.

Bên phía Atalanta, sự thiếu vắng đáng kể nhất thuộc về Charles De Ketelaere do chấn thương đầu gối và Giacomo Raspadori gặp vấn đề ở đùi. Dù vậy, so với đối thủ, lực lượng của đội chủ nhà vẫn được đánh giá là dày dặn và ổn định hơn ở thời điểm hiện tại.

Nhận định và dự đoán kết quả

Với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định về mặt nhân sự, Atalanta được dự đoán sẽ là đội chủ động kiểm soát thế trận. Việc thiếu vắng các tiền vệ trụ cột sẽ khiến Napoli gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ và triển khai tấn công. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra giằng co với ít bàn thắng được ghi (dự kiến dưới 2.5 bàn mỗi đội).

Các chuyên gia đánh giá khả năng Atalanta giành chiến thắng hoặc một kết quả hòa lên tới 90%, trong khi cơ hội thắng của Napoli chỉ dừng lại ở mức 10%. Lời khuyên cho trận đấu này là phương án Atalanta thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 20:46 22/02/2026

Đội hình chính thức

Atalanta

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Raffaele Palladino

Đội hình xuất phát:

29. Marco Carnesecchi (G)

42. Giorgio Scalvini (D)

4. Isak Hien (D)

23. Sead Kolašinac (D)

16. Raoul Bellanova (M)

15. Marten de Roon (M)

8. Mario Pašalić (M)

77. Davide Zappacosta (M)

7. Kamaldeen Sulemana (F)

59. Nicola Zalewski (F)

90. Nikola Krstović (F)

Dự bị:

31. Francesco Rossi

57. Marco Sportiello

69. Honest Ahanor

19. Berat Djimsiti

3. Odilon Kossounou

5. Mitchel Bakker

13. Éderson

47. Lorenzo Bernasconi

10. Lazar Samardžić

6. Yunus Musah

9. Gianluca Scamacca

45. Dominic Vavassori

Napoli

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Antonio Conte

Đội hình xuất phát:

32. Vanja Milinković-Savić (G)

31. Sam Beukema (D)

5. Juan Jesus (D)

4. Alessandro Buongiorno (D)

30. Pasquale Mazzocchi (M)

68. Stanislav Lobotka (M)

20. Eljif Elmas (M)

3. Miguel Gutiérrez (M)

27. Alisson Santos (F)

26. Antonio Vergara (F)

19. Rasmus Højlund (F)

Dự bị: