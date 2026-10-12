Nhận định Atalanta vs Venezia: Khách quyết chặn đà sa sút Venezia phải chặn đà sa sút sau 5 trận thua liên tiếp khi làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026, trong thế đối đầu nghiêng về chủ nhà.

Venezia đang ở vào thế phải chặn đà sa sút. Đội bóng này thua cả 5 trận gần nhất, đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Họ sẽ làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026.

Venezia mang theo chuỗi kết quả nặng nề

Phong độ là vấn đề lớn nhất của đội khách. Venezia chưa biết đến cảm giác thắng hay hòa trong 5 trận gần nhất, và con số 0 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh đúng chuỗi ngày khó khăn ấy.

Một đội bóng liên tục thua thường mất dần sự tự tin, từ khâu triển khai bóng đến cách xử lý các tình huống bóng chết. Vì vậy, điều Venezia cần nhất lúc này là một kết quả để cắt chuỗi thua, dù đó chỉ là một điểm trên sân khách.

Atalanta có lợi thế nhưng không hoàn toàn ổn định

Atalanta hiện đứng thứ 11 với 6 điểm, cao hơn Venezia 9 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, phong độ gần đây của chủ nhà không thực sự suôn sẻ: họ thua 3 trận gần nhất, sau khi thắng 2 trận trước đó.

Chuỗi thua này khiến Atalanta có động lực lấy lại nhịp thắng trên sân nhà. Trước một đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng, đây là cơ hội phù hợp để họ chấm dứt mạch kết quả tiêu cực.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atalanta thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Venezia thắng lần nào. Đây là thế trội rõ rệt, và nó càng củng cố vị thế của đội bóng chủ nhà trước trận đấu này.

Với Venezia, lịch sử đối đầu là một thử thách tâm lý thêm vào chuỗi thua hiện tại. Muốn làm nên chuyện, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và hạn chế sai sót ngay từ những phút đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Atalanta cần phản ứng sau chuỗi 3 trận thua và có lợi thế sân nhà. Venezia chịu áp lực lớn hơn vì chưa ghi được điểm nào.

Nếu đội khách giữ được sự kỷ luật và sớm lấy lại niềm tin, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn dự kiến. Ngược lại, nếu Atalanta sớm kiểm soát thế trận, chuỗi thua của Venezia có nguy cơ kéo dài.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Atalanta là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, chủ nhà vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp nên không thể chủ quan. Venezia có động lực rất rõ ràng là chặn đà sa sút, và đó có thể là yếu tố khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn con số trên giấy.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 4 thắng 1 hòa Venezia · 0 thắng Atalanta 0 - 0 Venezia Hòa Venezia 0 - 2 Atalanta ATA Venezia 1 - 3 Atalanta ATA Atalanta 2 - 0 Venezia ATA Atalanta 4 - 0 Venezia ATA

Atalanta 5 trận gần nhất B B B T T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Venezia 5 trận gần nhất B B B B B 5 Trận 0-0-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T … 10 Sassuolo 6 2 2 2 0 8 H B T H T 11 Atalanta 5 2 0 3 -2 6 B B B T T 12 Lecce 6 2 0 4 -6 6 B B T B B … 19 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury) ✚ G. Busio (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ P. Mazzocchi (Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)