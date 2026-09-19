Nhận định Athletic Club vs Alaves: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Alaves đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 10 điểm, trong khi Athletic Club quyết tâm san bằng cách biệt điểm số trên sân nhà San Mames.

Alaves đang cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa giải khi bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chuyến hành quân đến thánh địa San Mames chạm trán Athletic Club vào lúc 21h15 ngày 19/09/2026 được xem là một bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội khách trong cuộc đua thứ hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Trước giờ bóng lăn, Alaves đang đứng ở vị trí thứ 6 với 10 điểm tích lũy được. Việc duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng tổng sắp giúp đội bóng này tự tin hướng tới mục tiêu cạnh tranh các vị trí cao hơn. Khả năng tích lũy điểm số ổn định giúp Alaves tạo nên áp lực không nhỏ lên các đối thủ xếp cạnh.

Trong khi đó, Athletic Club hiện đứng thứ 8 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 3 điểm, tương đương với một trận thắng. Được thi đấu trên sân nhà San Mames, Athletic Club có cơ hội san bằng điểm số với chính đối thủ nếu giành trọn vẹn kết quả thuận lợi.

Phong độ giằng co và thành tích đối đầu cân bằng

Nhìn vào bức tranh phong độ 5 trận gần nhất, cả hai câu lạc bộ đều trải qua những thăng trầm tương đồng. Đội khách Alaves có thành tích hòa 1 trận, thắng 2 trận và thua 2 trận. Trận hòa ở lần ra sân gần nhất giúp họ duy trì mạch có điểm sau giai đoạn có 2 chiến thắng liên tiếp.

Về phía Athletic Club, chuỗi 5 trận gần nhất của đội bóng xứ Basque ghi nhận 2 trận thua, 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, hai thất bại liên tiếp gần đây đang tạo ra thử thách không nhỏ cho thầy trò đội chủ nhà trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng.

Lịch sử đối đầu giữa hai bên cũng phản ánh sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng và 1 lần chia điểm. Điều này cho thấy sự hiểu biết lẫn nhau và cục diện giằng co mỗi khi Athletic Club và Alaves chạm trán trên sân cỏ.

Điểm tựa San Mames và toan tính chiến thuật

Lợi thế lớn nhất của Athletic Club trong màn so tài này là việc được chơi tại sân vận động San Mames quen thuộc. Sân nhà luôn là điểm tựa tinh thần để đội bóng áo sọc đỏ trắng thiết lập lối chơi chặt chẽ và tạo sức ép lên đối phương.

Ngược lại, Alaves bước vào trận đấu với tâm lý tự tin nhờ thứ hạng tốt hơn. Việc giữ vững vị trí thứ 6 sẽ thôi thúc đội khách chơi kỷ luật, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Một thế trận cân não với những toan tính thận trọng từ cả hai phía nhiều khả năng sẽ diễn ra trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Athletic Club · 2 thắng 1 hòa Alaves · 2 thắng Alaves 2 - 4 Athletic Club AC Athletic Club 0 - 1 Alaves ALA Alaves 1 - 0 Athletic Club ALA Athletic Club 1 - 0 Alaves AC Alaves 1 - 1 Athletic Club Hòa

Athletic Club 5 trận gần nhất H T T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất B B T T H 6 Trận 3-1-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 5 Sevilla 6 4 1 1 +3 13 T T H B T 6 Alaves 6 3 1 2 +5 10 B B T T H 7 Deportivo La Coruna 6 2 3 1 +2 9 B H T T H 8 Athletic Club 5 2 1 2 +1 7 H T T B B 9 Espanyol 7 2 1 4 0 7 B B T H B …

Tình hình lực lượng Athletic Club ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)