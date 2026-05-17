Nhận định Athletic Club vs Celta Vigo - La Liga ngày 18/05 Athletic Club đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi tiếp đón Celta Vigo tại San Mamés trong nỗ lực cải thiện vị trí ở giai đoạn cuối mùa giải La Liga.

Vào lúc 00:00 ngày 18/05/2026, Athletic Club sẽ có cuộc tiếp đón Celta Vigo trên sân vận động San Mamés. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định thứ hạng ở nửa trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Trước thềm trận đấu này, Celta Vigo đang chiếm ưu thế với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga. Đội khách đã tích lũy được 50 điểm sau 36 trận đấu. Trong khi đó, chủ nhà Athletic Club đứng ở vị trí thứ 9 với 44 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Celta Vigo 6 50 Thắng 2, Thua 3 Athletic Club 9 44 Thắng 2, Thua 3

Phong độ và hiệu số bàn thắng

Phong độ gần đây của cả hai đội đều không thực sự ổn định khi cùng để thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, nhìn vào thống kê cả mùa, Celta Vigo cho thấy khả năng tấn công hiệu quả hơn với 51 bàn thắng (trung bình 1.4 bàn/trận). Athletic Club ghi được 40 bàn (trung bình 1.1 bàn/trận) nhưng lại sở hữu hàng phòng ngự thiếu chắc chắn hơn khi đã để thủng lưới tới 53 lần.

Lịch sử đối đầu và ưu thế sân nhà

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Athletic Club với 3 chiến thắng và 2 trận thua. Đáng chú ý, các trận đấu giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng được ghi, tiêu biểu như chiến thắng 4-3 của Athletic Club vào tháng 11/2023.

Sân nhà San Mamés vẫn là điểm tựa lớn cho Athletic Club. Trong tổng số 13 chiến thắng mùa này, có tới 9 trận họ giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ngược lại, Celta Vigo cũng cho thấy họ không hề e ngại việc hành quân xa nhà khi đã giành được 8 chiến thắng trên sân khách.

Tình hình lực lượng: Tổn thất nặng nề cho chủ nhà

Athletic Club đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Danh sách vắng mặt bao gồm:

Nico Williams: Chấn thương (vắng mặt).

Chấn thương (vắng mặt). O. Sancet: Chấn thương cơ.

Chấn thương cơ. D. Vivian: Chấn thương mắt cá chân.

Chấn thương mắt cá chân. U. Egiluz và B. Prados Diaz: Chấn thương đầu gối.

Phía Celta Vigo cũng không có được đội hình mạnh nhất khi M. Roman gặp vấn đề ở chân và C. Starfelt bị chấn thương lưng. Tuy nhiên, so với chủ nhà, tổn thất của đội khách được đánh giá là nhẹ hơn đáng kể.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dù đang gặp khủng hoảng lực lượng, Athletic Club vẫn được đánh giá có khả năng giữ lại ít nhất 1 điểm nhờ lợi thế sân nhà. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ giành chiến thắng của chủ nhà là 35%, tương đương với tỷ lệ hòa, trong khi khả năng thắng của Celta Vigo là 30%.

Với tính chất quan trọng của giai đoạn cuối mùa và sự vắng mặt của nhiều ngôi sao tấn công bên phía Athletic Club, trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án Athletic Club thắng hoặc hòa.